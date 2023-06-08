Independent: в Евросоюзе начинают испытывать «усталость от солидарности» с украинскими беженцами

Представители ЕС выразили опасения по поводу уменьшения поддержки беженцев с Украины, передаёт The Independent. В докладе спецсоветника ЕС по вопросам Украины Лодевейка Ассера утверждается, что в некоторых странах-членах начинает проявляться так называемая усталость от солидарности с Украиной. Особенно она заметна «среди наиболее уязвимых членов общества в принимающих странах».

Несмотря на тёплый приём, оказанный миллионам украинских беженцев в Европейском союзе после начала конфликта, у официальных лиц ЕС есть опасения по поводу уменьшения поддержки в связи с замедлением экономики, которое особенно сказывается на бедных семьях, а также в связи с «влиянием российской пропаганды», сообщает The Independent.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон подчеркнула, что поддержка 4 млн украинских беженцев, находящихся в ЕС, «непоколебима». Однако в специальном докладе утверждается, что «в некоторых странах-членах начинает проявляться то, что мы могли бы назвать «усталостью от солидарности».

«Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним уровнем дохода в принимающих странах и создал контекст, в котором российская пропаганда могла бы быть более успешной», — говорится в докладе специального советника ЕС по вопросам Украины Лодевейка Ассера.

«Президент России Владимир Путин очень заинтересован в том, чтобы повлиять на общественное мнение относительно перемещённых лиц с Украины. Дискурс о миграции беженцев может быть использован для того, чтобы посеять раскол внутри ЕС», — утверждается в докладе. Некоторые из 27 стран — членов ЕС уже сообщили об увеличении числа кампаний по дезинформации, посвящённых этому вопросу.

Кроме того, в докладе указывается, что в ЕС была принята Директива о временной защите, гарантирующая, что украинцы смогут найти убежище и получить помощь с как можно меньшим количеством препятствий. Страны — члены ЕС даже начали строить временные «украинские деревни», чтобы помочь беженцам лучше интегрироваться в общество.

Однако авторы доклада предупреждают, что беженцы, которые разрываются между убежищем и домом, где идут боевые действия, страдают от травм и потерь, что создаёт «дилемму ожидания».

«Это затрудняет принятие решения начать изучать новый язык, приступить к более серьёзной подготовке или образовательным программам или интегрировать детей в систему образования принимающей страны», — указал Ассер. Он добавил, что компании также не решаются инвестировать в подготовку беженцев, поскольку они могут уехать домой в кратчайшие сроки.

В целом, по словам Ассера, солидарность «жива и процветает». «Однако есть усталость, особенно среди наиболее уязвимых беженцев, а также среди наиболее уязвимых членов общества в принимающих странах», — передаёт его слова The Independent.