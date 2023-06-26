Atlantic: Украине в контрнаступлении придётся довольствоваться очень скромными успехами

Украина своим контрнаступлением хотела бы добиться гораздо большего, чем она достигала ранее, однако Киеву, вероятно, придётся довольствоваться очень скромными успехами. Как считает профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен, поскольку у ВСУ нет превосходства в воздухе, а у русских имеется сильная оборонительная огневая мощь, у украинцев нет другого выбора, кроме как измотать сухопутные войска противника настолько, чтобы компенсировать преимущество России в авиации.

Идущее сейчас украинское контрнаступление — это операция, которую ни одна передовая армия мира никогда не захотела бы проводить. Киев пытается перейти в наступление против российских военных, которые месяцами строили окопы, сохраняя при этом значительные арсеналы современного оружия. Как считает профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен, начинать контрнаступление в таких условиях было бы рискованно даже для США или другой страны НАТО, а у украинцев отсутствуют те преимущества в военных технологиях и выучке личного состава, которыми обычно обладают вооруженные силы стран — членов НАТО.

Как продолжает эксперт в статье для The Atlantic, когда англо-американские силы или силы Красной армии вели наступательные операции против нацистов во Второй мировой войне и когда Израиль отбрасывал своих противников в Шестидневной войне 1967 года, успешно наступающая сторона имела господство в воздухе. Она могла эффективно использовать авиацию как для надёжного прикрытия своих наземных войск по мере их продвижения вперед, так и для нанесения ударов по вражеским армиям, с которыми они должны были столкнуться.

У Украины такой роскоши нет. Воздушное пространство над полем боя по всей территории Украины является сферой ожесточённой борьбы. У русских больше военно-воздушных сил, а их самолёты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотников как для сбора разведданных, так и для прямых атак против украинских сил. Российские вертолёты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники.

Ещё одна проблема заключается в том, что русские также могут эффективно использовать против украинцев свои наземные боевые системы. Они развернули большое количество артиллерийских и ракетных установок, обладают неплохими переносными и мобильными противотанковыми комплексами собственного производства и создали обширные минные поля на местности, которую украинские войска должны пройти.

Пока украинские вооружённые силы продвинулись на несколько километров в одном месте, на несколько километров — в другом. Во многих районах сражения российские минные поля ограничивают возможности действий ВСУ, вынуждая их группировать свои силы больше, чем они хотели бы, и способствуя их излишним потерям уже в самом начале контрнаступления. В других районах российская артиллерия и ударные вертолёты сдерживают украинское наступление.

Как заключает автор материала, Украина захочет добиться гораздо большего, чем она достигла до сих пор. И для этого ей, вероятно, придётся довольствоваться очень скромными успехами, поскольку ВСУ выполняют очень трудную работу по ослаблению российских сил, чтобы впоследствии можно было более активно двигаться вперёд. Поскольку у ВСУ нет превосходства в воздухе, а у русских имеется сильная оборонительная огневая мощь, у украинцев нет другого выбора, кроме как измотать сухопутные войска противника настолько, чтобы компенсировать преимущество России в авиации.

«К счастью для Украины, она сохраняет преимущество в мотивации войск, разведке и стратегическом командовании. Она также получает всё лучшее и лучшее оружие с Запада. Со временем эти факторы станут очевидными. Но никто не должен ожидать немедленных результатов. Если украинцы собираются добиться больших успехов в контрнаступлении, то сначала они должны уничтожить столько российских войск, чтобы в конечном итоге быть в состоянии продвигаться вперед», — подводит итог эксперт.