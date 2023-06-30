Spiegel: заявление о намерениях вместо гарантий безопасности для Украины — члены ЕС осторожны в формулировках

Страны Евросоюза встретились для обсуждения будущего Украины после завершения конфликта. Выработать конкретный проект гарантий безопасности не удалось, так как некоторые члены ЕС настаивают на своём военном нейтралитете. Der Spiegel сообщает, что вместо этого участники встречи сошлись на «расплывчатом заявлении о намерениях». Просьба Зеленского о вступлении Украины в ЕС также осталась без чёткого ответа.

Президент Украины перед встречей глав правительств Европы повторил требования «быстрых и конкретных перспектив вступления его страны в ЕС». В своём видеообращении Владимир Зеленский назвал фактом, что «Украина имеет влияние на силу Европы». «В этом году пришло время использовать этот и другие факты для укрепления единства в Европе — для начала открыть переговоры о членстве Украины в ЕС», — цитирует украинского президента Der Spiegel.

Издание напоминает, что Европейский союз на фоне конфликта в Восточной Европе сделал Украину официальным кандидатом на вступление. До сих пор однако Украине удалось выполнить только два из семи требований к вступающим. Следующий шаг — решение Еврокомиссии, которая в октябре должна будет или рекомендовать европейским странам начать консультации по будущему членству Украины или отклонить такие переговоры. Однако само начало диалога о вступлении, как напоминает Der Spiegel, «не является гарантией членства».

Тема кризиса на Украине доминировала на прошедшем саммите ЕС. Даже в большей степени чем перспективы вступления Украины в ЕС, страны союза волновали «гарантии безопасности для Украины» после окончания конфликта. Немецкое издание констатирует, что «участники встречи были сдержанными» в обещаниях и в четверг «27 государств-членов смогли договориться только о расплывчатом заявлении о намерениях в отношении будущих обязательств в области безопасности».

«Сдержанный выбор слов» в совместном заявлении участников встречи Der Spiegel объясняет позицией таких стран, как Австрия, Ирландия и Мальта. «Они хотят оставаться нейтральными в военном отношении и поэтому не являются членами НАТО». Издание цитирует австрийского канцлера Карла Нехаммера о возможности больших военных гарантиях со стороны Европейского союза: «Нам, как нейтральным государствам, ясно, что в таком виде они существовать не могут».

Также «восточноевропейские страны, такие как Польша, Литва и Латвия, опасаются за безопасность внешней границы ЕС» из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Анонимно один из европейских дипломатов подтвердил Der Spiegel, что «ситуация не стабильна», так как «размещение российского ядерного оружия в Белоруссии может стать «гремучим коктейлем» в сочетании с перемещением туда наёмников». Но по мнению дипломата, «ЕС следует сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину».

Олаф Шольц, в свою очередь, на встрече снова отметил, что «смена режима в России» не стоит на повестке дня, «цель, которую мы преследуем — независимая Украина». На вопрос о возможных гарантиях безопасности со стороны ЕС для Украины немецкий политик ответил следующим образом: «Как государства, мы взяли на себя обязательства и остаёмся в долгу перед Украиной в плане её безопасности».

По другим пунктам повестки встречи странам удалось достигнуть более конкретных предложений для Украины, пишет Der Spiegel. В частности, ЕС поддерживает предложение Владимира Зеленского по проведению в Швейцарии международной встречи для мирного урегулирования. Кроме того, европейцы пообещали Украине дополнительную помощь для пострадавших от разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Немецкое издание напоминает, что разрушение плотины ГЭС произошло 6 июня и имело катастрофические последствия для региона, в том числе создало угрозы самой большой АЭС в Европе. Der Spiegel сообщает, что Украина обвиняет в происшествии российские войска, но Москва отрицает такие заявления.