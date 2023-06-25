Замглавы МИД Польши: 11-й пакет антироссийских санкций — это хорошо, но мы уже работаем над 12-м

Хотя замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик выразил удовлетворённость 11-м пакетом антироссийских санкций ЕС, Варшава в качестве одного из лидеров уже готовит план по следующему пакету ограничений, сообщает TVN24. По словам чиновника, санкционное давление на Москву, а также на Минск будет только возрастать.

«Независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций, необходимо продолжать на постоянной основе оказывать давление на Россию, поэтому мы уже думаем о 12-м пакете санкций», — заявил Польскому агенству печати замглавы МИД Польши Пётр Вавжик.

По его словам, только дальнейшие санкционные шаги со стороны ЕС в состоянии предотвратить финансирование Россией украинского конфликта. «Мы по-прежнему считаем, что необходимо работать над более далеко идущими санкциями; их принятие обусловлено согласием всех стран ЕС, но страны нашего региона находятся в лидерах, когда речь заходит о дальнейших предложениях санкционных антироссийских пакетов. Пока она не изменит своё поведение, мы продолжим их инициировать», — предупредил он.

Пётр Вавжик рассказал, что в плане планируемого 12-го пакета санкций ЕС для Варшавы большое значение имеет исключение четырёх элементов, которые приносят России большие финансовые ресурсы. Это запрет ввоза алмазов, вопрос компьютеризации различных видов комплектующих и введение дополнительных ограничений на обход санкций и введение санкций в атомной отрасли.

Четвёртый элемент подразумевает собой введение санкций против Белоруссии, которая хотя и не направляет свою армию, но предоставляет свою территорию России для проведения учений и совершения ударов. «Мы не можем мириться с такой ситуацией, тем более, что режим в Минске ужесточает также внутреннюю политику по отношению к собственным гражданам. Отличия между Белоруссией и Россией медленно стираются, поэтому эти страны должны попадать под одинаковые санкции», — объясняет замглавы МИД Польши.

Вавжик также отметил, что страны Бенилюкса будут протестовать против запрета на ввоз алмазов из России. Также проблемой станет и дальнейшее ужесточение системы обхода санкций, потому что не все страны в этом заинтересованы. «Мы будем солидарны со странами региона, в том числе со Скандинавскими странами, которые разделяют наш подход, так как у них нет существенных экономических контактов с Россией, в отличие от других государств», — подчеркнул он.

По его словам, вопрос закрытия портов проблемный для таких стран, как Греция или Кипр, в финансовым обороте с Россией заинтересован Кипр, а оборот с третьими странами проблематичен для стран с большим объёмом экспорта, таких как Германия. Одноврменно замминистра признал, что сложно оценить, когда может быть принят 12-й пакет санкций. «Однако мы должны стремиться к тому, чтобы он был как можно более широким», — сказал он.