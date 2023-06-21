Bloomberg: в ЕС не нашли «надёжных правовых средств» для конфискации российских активов

Евросоюз столкнулся с препятствиями на пути конфискации российских активов на сумму €200 млрд евро, сообщает Bloomberg. В частности, рабочая группа Брюсселя не нашла «надёжного правового средства», позволяющего конфисковать замороженные средства России исключительно на том основании, что те попали под санкции ЕС.
ЕС видит препятствия на пути конфискации российских активов на €200 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
Европейский союз, как указывается в этом докладе, пришёл к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы. Вместо этого он сосредоточился на их временном использовании.
В документе говорится, что ЕС, изучая этот вопрос, остановился на двух вариантах.
Первый предусматривает временное использование ликвидных активов Центрального банка России — другими словами, инвестирование этих активов и направление полученных доходов на Украину.
Второй вариант предусматривает передачу Киеву «непредвиденной прибыли» от инвестиций. В рамках этого варианта от компаний, имеющих российские активы и получающих большую прибыль, могут потребовать «переводить ЕСзначительную сумму». И это может снизить юридические риски для Брюсселя, поскольку последний не будет управлять активами.
Рабочая группа Евросоюза по использованию российских резервов, попавших под санкции Брюсселя, провела оценку этих вариантов на их соответствие законодательству ЕС и международному праву.
Она не нашла «надёжного правового средства», позволяющего конфисковать замороженные активы России исключительно на том основании, что те подпадают под ограничительные меры ЕС.
Вместо этого группа склоняется к варианту, предусматривающему направление Киеву непредвиденной прибыли от инвестиций.
Как напоминает издание, многие из российских средств находятся в европейском депозитарии Euroclear, где к первому кварталу этого года они принесли прибыль в размере почти €750 млн.
Ожидается, что блок запросит у лидеров стран ЕС полномочия на проработку этой политики на предстоящей встрече в Брюсселе, которая состоится уже на следующей неделе.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предостерёг от конфискации российских активов, заявив, что в случае если это решение будет затем оспорено и отменено в судебном порядке, то это станет «дипломатической и экономической катастрофой».
Кроме того, как отмечает Bloomberg, несколько крупных международных банков обеспокоены тем, что конфискация российских активов может привести к ответным мерам Москвы в отношении интересов этих финансовых учреждений.
Европейский центральный банк, в свою очередь, предупредил, что использование процентных поступлений от активов может побудить держателей государственных резервов отвернуться от евро. При этом ЕЦБ считает, что ключевую роль в снижении рисков будет играть международная координация.
Информация о взрывах в море у Севастополя не соответствует действительность, громкие звуки связаны с учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и руководитель проектного офиса «Остров фортов» Ксения Шойгу приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона в Кронштадте.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело в отношении троих граждан Украины — участников диверсионной штурмовой группы «Медведи SS». Ожидалось, что на скамье подсудимых будут девять человек, но с опозданием более чем на два часа в суд доставили только троих обвиняемых. RT побывал на открытии процесса.
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность переименования уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита родины».