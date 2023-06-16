Der Tagesspiegel: судя по настроению участников Петербургского экономического форума западных санкций не существует

Судя по настроению участников 26-го Петербургского международного экономического форума и не скажешь, что Запад ведёт с Россией санкционную войну, пишет Der Tagesspiegel. Штрафные меры не только не ослабили страну, но даже усилили её. Впрочем, автор статьи Андрэ Баллин считает проблематичной растущую зависимость от Китая. К тому же, помимо победителей, есть секторы экономики, которые пострадали от ухода западных партнёров.

Вот уже 16 месяцев, с начала боевых действий на Украине, Запад ведёт против России масштабную санкционную войну, пишет Der Tagesspiegel. Но судя по «наилучшему настроению» участников 26-го Петербургского международного экономического форума, об этом и не скажешь, отмечает автор статьи Андрэ Баллин.

На этом мероприятии глава Кремля Владимир Путин старается показать, что его страна больше не зависит от партнёров в США и Европе. Организаторы встречи с гордостью объявили, что форум посетят 17 тыс. гостей из 130 стран. С начала боевых действий на Украине российский президент не устаёт повторять, что западные штрафные меры не только не ослабили, но даже усилили Россию и сделали её более независимой. В качестве доказательства приводится различная статистика, в частности рекордно низкий уровень безработицы в стране.

В целом российской экономике действительно удалось хорошо и быстро приспособиться к санкционному режиму. Местные предприниматели доказали своё упорство и жизнестойкость, констатирует Der Tagesspiegel. В обеспечении населения товарами повседневного населения дефицитов не наблюдается. В московских магазинах сейчас хватает и продуктов питания, и модной летней одежды.

Обеспечить это во многом помог так называемый параллельный импорт, который идёт через соседние страны. Компьютеры приходят из Киргизии, Армении и с Южного Кавказа, автомобили и машины — из Турции и Казахстана, и больше количество товаров, конечно же, из Китая. Зависимость от Поднебесной выросла настолько, что превратилась в проблему для России. Четверть российской внешней торговли сейчас проходит через Китай. На экспорт приходится 20-процентная доля, на импорт — аж 30-процентная. Это делает страну уязвимой.

К тому же не все сферы смогли извлечь выгоду из конфликта с Западом. С одной стороны, есть те, кто выиграл от происходящего, например регионы с крепкой оборонной промышленностью. Там сейчас «экономический мотор ревёт», пишет Баллин. Но после ухода западных партнёров не все секторы смогли успешно перестроиться. К примеру, российская автомобильная промышленность продолжает находиться в глубоком кризисе.

Огромные проблемы возникли и у компаний, занимающихся производством бытовой техники и инструментов. Розничная торговля смогла наладить новые цепочки поставок, но потребление всё ещё низкое. Из-за скачка инфляции в прошлом году людям попросту не хватает денег. Также много вопросов возникает по поводу наполнения российского бюджета на фоне сокращения доходов от продажи нефти и газа, к чему привели введённые ЕС эмбарго и ценовой потолок.

Власти планируют закрыть дыру в бюджете, назначив новый «военный налог» для бизнеса. Эта инициатива должна принести в государственную казну 300 млрд руб. На этот год этого хватит, в том числе и для финансирования новых присоединённых территорий, то есть Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей*. К тому же в преддверии президентских выборов в следующем году важно вовремя выплачивать зарплату учителям и госслужащим, чтобы они были довольны.