NYT: американская энергетика оказалась в ловушке российского атома — и зависимость только растёт

Соединённые Штаты продолжают покупать у России обогащённый уран, несмотря на ограничительные меры, которые были введены против Москвы, передаёт издание The New York Times. По данным газеты, американские предприятия платят порядка $1 млрд российским поставщикам за топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной электроэнергии в стране. Более того, почти дюжина стран мира зависит от поставок обогащённого урана из России более чем наполовину.
В огромном здании размером с Пентагон, расположенном в долине Аппалачей, тысячи и тысячи пустых отверстий выстилают голый бетонный пол. Всего в 16 из них размещены веретенообразные центрифуги высотой по 10 м, предназначенные для обогащения урана и преобразования его в ключевой компонент топлива для атомных электростанций, но пока они бездействуют. Однако если бы в каждой яме была работающая центрифуга, это предприятие могло бы вывести Соединённые Штаты из затруднительного положения, которое имеет последствия как для военных действий на Украине, так и для отказа Америки от использования ископаемого топлива. На сегодняшний день американские компании платят около $1 млрд в год российскому государственному ядерному агентству за покупку топлива, которое производит более половины безэмиссионной энергии Соединённых Штатов, сообщает The New York Times.
Это один из самых значительных оставшихся денежных потоков из США в Россию, и он продолжается, несмотря на напряжённые усилия союзников США по разрыву экономических связей с Москвой. Платежи за обогащённый уран осуществляются дочерним компаниям «Росатома», который, в свою очередь, тесно связан с российским военным ведомством.
Зависимость Соединённых Штатов от ядерной энергетики будет со временем расти, поскольку страна стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Тем не менее ни одна американская компания в настоящее время не занимается обогащением урана. Соединённые Штаты когда-то доминировали на рынке, пока вихрь исторических факторов, в том числе сделка по покупке обогащённого урана между Россией и США, направленная на продвижение российской мирной ядерной программы после распада Советского Союза, не позволила России захватить половину мирового рынка, отмечает издание.
США и Европа практически прекратили закупать российское ископаемое топливо в качестве наказания России за начало специальной военной операции на Украине. Но для создания новой цепочки поставок обогащённого урана потребуются годы и значительно больше государственного финансирования, чем выделяется в настоящее время. Тот факт, что крупный промышленный объект в Пикетоне, штат Огайо, почти пустует уже более года после начала украинского конфликта, наглядно иллюстрирует всю сложность ситуации, пишет автор статьи.
Примерно треть обогащённого урана, используемого в Соединённых Штатах, в настоящее время поставляется из России, самого дешёвого производителя в мире. Большая часть остального сырья завозится в Америку из Европы. Меньшая часть производится британско-голландско-германским консорциумом, работающим в США. Почти дюжина стран мира зависит от поставок обогащённого урана из России более чем наполовину, отмечает The New York Times.
Представители компании, управляющей заводом в Огайо, утверждают, что им потребуется более десяти лет, чтобы произвести объёмы, способные конкурировать с «Росатомом». Российское ядерное агентство, которое производит как низкообогащённое, так и оружейное топливо для гражданских и военных целей России, также управляет крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией, указывает автор статьи.
Зависимость США от данного вида топлива делает нынешние и будущие американские атомные электростанции уязвимыми перед прекращением Россией продаж обогащённого урана, что, по мнению западных аналитиков, может быть возможной стратегией президента Владимира Путина, который часто «использует энергию как геополитический инструмент». Тем не менее поскольку вооружённый конфликт идёт уже второй год и конца ему не видно, правительство США не проявило особого рвения в том, чтобы дать толчок к началу создания собственной деятельности по обогащению урана. Миллиарды долларов потенциального федерального финансирования застряли в бюрократических процессах, сетует The New York Times.
Американский центрифужный завод в Огайо может иметь ключевое значение для производства другой, более концентрированной формы обогащённого урана, необходимого для разработки меньших по размеру, более безопасных и эффективных реакторов следующего поколения. Продолжавшая на протяжении десятилетий эволюция в американской ядерной энергетике подпитывалась миллиардами долларов из федеральных фондов развития, однако в США реакторы следующего поколения до сих пор пребывают на стадии проектирования.
Зависимость Америки от иностранного обогащённого урана перекликается с её конкурентными недостатками, связанными с дефицитом микрочипов и важнейших минералов, используемых для производства электрических батарей, — а это два важных компонента глобального энергетического перехода. Но в случае с обогащением урана США когда-то имели преимущество и предпочли от него отказаться, подчёркивает автор.
В 1950-х годах, когда всерьёз началась ядерная эра, городок Пикетон стал местом расположения одного из двух огромных предприятий по обогащению урана в районе долины реки Огайо, где был задействован процесс газовой диффузии. По данным издания, тем временем Советский Союз разработал центрифуги в рамках секретной программы, полагаясь на группу немецких физиков и инженеров, захваченных в плен в конце Второй мировой войны. Советские центрифуги оказались в 20 раз более энергоэффективными, чем газодиффузионные. К концу холодной войны Соединённые Штаты и Россия имели примерно равные обогатительные мощности, но огромные различия в стоимости производства.
В 1993 году Вашингтон и Москва подписали соглашение, получившее название «Мегатонны в мегаватты», в соответствии с которым Соединённые Штаты покупали и импортировали большую часть огромного излишка российского оружейного урана, который затем был использован на электростанциях, что обеспечило США дешёвым топливом, а Москву — деньгами, и это было воспринято как жест по снижению уровня обострения в двусторонних отношениях. Но это также подорвало прибыльность неэффективных американских обогатительных предприятий, которые в конечном итоге закрылись. Затем вместо того, чтобы инвестировать в модернизированные центрифуги в Соединённых Штатах, сменявшие друг друга администрации Белого дома продолжали закупать их в России, завершает The New York Times.