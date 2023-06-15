NYT: американская энергетика оказалась в ловушке российского атома — и зависимость только растёт

Соединённые Штаты продолжают покупать у России обогащённый уран, несмотря на ограничительные меры, которые были введены против Москвы, передаёт издание The New York Times. По данным газеты, американские предприятия платят порядка $1 млрд российским поставщикам за топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной электроэнергии в стране. Более того, почти дюжина стран мира зависит от поставок обогащённого урана из России более чем наполовину.

В огромном здании размером с Пентагон, расположенном в долине Аппалачей, тысячи и тысячи пустых отверстий выстилают голый бетонный пол. Всего в 16 из них размещены веретенообразные центрифуги высотой по 10 м, предназначенные для обогащения урана и преобразования его в ключевой компонент топлива для атомных электростанций, но пока они бездействуют. Однако если бы в каждой яме была работающая центрифуга, это предприятие могло бы вывести Соединённые Штаты из затруднительного положения, которое имеет последствия как для военных действий на Украине, так и для отказа Америки от использования ископаемого топлива. На сегодняшний день американские компании платят около $1 млрд в год российскому государственному ядерному агентству за покупку топлива, которое производит более половины безэмиссионной энергии Соединённых Штатов, сообщает The New York Times.

Это один из самых значительных оставшихся денежных потоков из США в Россию, и он продолжается, несмотря на напряжённые усилия союзников США по разрыву экономических связей с Москвой. Платежи за обогащённый уран осуществляются дочерним компаниям «Росатома», который, в свою очередь, тесно связан с российским военным ведомством.

Зависимость Соединённых Штатов от ядерной энергетики будет со временем расти, поскольку страна стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Тем не менее ни одна американская компания в настоящее время не занимается обогащением урана. Соединённые Штаты когда-то доминировали на рынке, пока вихрь исторических факторов, в том числе сделка по покупке обогащённого урана между Россией и США, направленная на продвижение российской мирной ядерной программы после распада Советского Союза, не позволила России захватить половину мирового рынка, отмечает издание.

США и Европа практически прекратили закупать российское ископаемое топливо в качестве наказания России за начало специальной военной операции на Украине. Но для создания новой цепочки поставок обогащённого урана потребуются годы и значительно больше государственного финансирования, чем выделяется в настоящее время. Тот факт, что крупный промышленный объект в Пикетоне, штат Огайо, почти пустует уже более года после начала украинского конфликта, наглядно иллюстрирует всю сложность ситуации, пишет автор статьи.

Примерно треть обогащённого урана, используемого в Соединённых Штатах, в настоящее время поставляется из России, самого дешёвого производителя в мире. Большая часть остального сырья завозится в Америку из Европы. Меньшая часть производится британско-голландско-германским консорциумом, работающим в США. Почти дюжина стран мира зависит от поставок обогащённого урана из России более чем наполовину, отмечает The New York Times.