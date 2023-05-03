RFI: «Россия незаменима» — Европа тщетно ищет нового поставщика урана в Казахстане

Хотя антироссийские санкции не коснулись атомной сферы, европейские страны пытаются найти альтернативу для поставок урана из России, рассказывает RFI. Казахстан как крупнейший производитель стал очевидным кандидатом, однако его автономности мешает необходимость проводить обработку радиоактивного материала на российской территории.

Во вторник 2 мая министр внешней торговли Франции Оливье Бешт отправился с визитом в богатый ураном Казахстан, пишет RFI. Поставки из этой среднеазиатской страны покрывают большую часть потребностей Франции в радиоактивном металле, который сейчас чрезвычайно востребован на международном рынке.

Украинский конфликт стал неожиданной удачей для нефтегазовой отрасли Казахстана, который увеличил экспорт углеводородов на Запад, отмечает издание. То же самое можно сказать и про уран: хотя он не попал под санкции, покупавшие его у России западные страны начали активно искать альтернативных поставщиков. Казахстан как крупнейшая страна-производитель (40% мировой добычи), очевидно, возглавляет список кандидатов на замену. Глава национальной компании «Казатомпром» заявил, что многие страны Восточной Европы думают перейти на казахстанский уран с 2025 года. Румыния в апреле уже получила первые поставки. Хотя в первый квартал производство этого урана слегка снизилось, спрос и цены на него продолжают расти.

Что касается Франции, то она уже давно наладила сотрудничество со своим крупнейшим поставщиком топлива для АЭС, которые производят две трети электричества в стране. Визит министра внешней торговли продолжает серию регулярных встреч на самом высоком государственном уровне: так, в ноябре прошлого года президент Казахстана посетил Францию. Крупнейший в мире производитель урана, французская компания Orano, занимается разработкой двух месторождений и работает над созданием третьего, что должно обеспечить добычу на 15 лет вперёд. Однако Казахстану недостаточно низкой по сравнению с Нигером стоимости производства, чтобы стать главным поставщиком для всех стран с атомными электростанциями: для автономной работы ему не хватает полного цикла обработки урана.

«Россия незаменима», — подчёркивается в статье. На её территории находится половина мощностей для обогащения урана, и она же занимается обработкой казахского урана. На Россию приходится примерно пятая часть европейского импорта обогащённого урана, 14% — американского импорта. Все эти враждебно настроенные по отношению к Москве страны не отказываются, однако, от российских поставок из-за отсутствия выбора. Один из экспертов предполагает, что поиск нового поставщика, который занимается всеми этапами производства, может занять от 7 до 10 лет. В отличие от углеводородов, в атомной промышленности для производства полного цикла необходимы большие инвестиции.

Против санкций в отношении российских поставок урана чаще всего выступают страны Восточной Европы, где большинство реакторов построены в советскую эпоху. При этом только «Росатом» владеет технологией, которая позволяет поставлять для них специальное топливо. Ежегодный импорт российского урана в Европу доходит до $1 млрд, тогда как на российскую нефть европейские страны тратили около $90 млрд, — таким образом, финансовая выгода от санкций на уран из России намного меньше. «Росатом» и его иностранные филиалы ещё ждут хорошие дни: несмотря на конфликт, компания готовит проекты по строительству АЭС в Словакии, Финляндии и Венгрии. Как указывает в заключение RFI, в 2022 году экспорт российской корпорации по атомной энергии вырос на 20%.