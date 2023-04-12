Bloomberg: страны Восточной Европы и США ищут замену российскому урану

Страны Восточной Европы и США ищут новых поставщиков урана, для того чтобы сократить зависимость от российских поставок, передаёт Bloomberg. По словам генерального директора казахстанской компании по добыче урана «Казатомпром» Ержана Муканова, на это их толкает прежде всего геополитическая неопределённость.

Страны Восточной Европы стремятся сократить зависимость от российского урана и уже ищут новых поставщиков, среди которых — казахстанская государственная компания по добыче урана «Казатомпром», сообщает Bloomberg.

По словам генерального директора «Казатомпрома» Ержана Муканова, геополитическая неопределённость «меняет потоки ядерного топлива», вынуждая восточноевропейских производителей электроэнергии создавать запасы урана. Муканов отметил, что в связи с этим некоторые атомные станции в Восточной Европе, которые ранее получали обогащённый уран из России, хотят с 2025 года заключить контракты с его компанией.

«Мы готовим наши запасы к добыче, чтобы иметь возможность отвечать на запросы рынка», — приводит новостное агентство слова гендиректора.

США также стремятся сократить зависимость от обогащенного урана из России, которая остаётся крупнейшим в мире поставщиком ядерного топлива.

Однако пока всего этого было недостаточно, чтобы предотвратить стремительный рост российского ядерного экспорта после начала спецоперации на Украине. На фоне роста спроса на уран в мире, выросли и экспортные доходы Москвы.

При этом, по прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на уран вырастет ещё примерно на треть. Как отмечает Bloomberg, в расширении поставок заинтересован в первую очередь Китай, который увеличивает импорт урана для новых АЭС с целью пополнения собственных запасов. По словам Муканова, цель Китая — иметь «бесперебойные долгосрочные поставки».

Казахстан, где производится более 40% мирового урана, планирует поддерживать объём производства на уровне около 22 тыс. тонн в этом году. Помимо этого, в 2023 году «Казатомпром» рассчитывает открыть третий экспортный маршрут, транспортируя уран через один из портов Китая. Сейчас страна экспортирует атомное топливо через Россию и через Каспийское и Чёрное моря.