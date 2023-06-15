RTBF: преследуем свои интересы — замглавы МИД Пакистана объяснила закупку нефти из России
В пакистанский порт Карачи прибыла первая поставка нефти из России, сообщает RTBF: страна заключила с Москвой контракт на покупку углеводородов, которые попали под западные санкции и продаются со скидкой. В то же время сейчас в Брюсселе с визитом находится государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар, задача которой — укрепить сотрудничество своей страны с Бельгией и Евросоюзом.
В интервью бельгийской газете она быстро парирует вопрос о российской нефти: «никто не должен упрекать Пакистан в том, что он преследует интересы собственного народа всеми возможными способами». Кхар между прочим подчёркивает, что западный мир продолжает заключать торговые сделки с Индией — крупным региональным соперником Пакистана, который, по словам представительницы МИД, виновен в «грубых нарушениях прав человека».
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