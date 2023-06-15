RTBF: преследуем свои интересы — замглавы МИД Пакистана объяснила закупку нефти из России

Западные страны не должны упрекать Пакистан в поставках российской нефти в обход санкций, потому что правительство прежде всего преследует интересы собственного народа, заявила в интервью бельгийской газете RTBF государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар. Она подчеркнула, что её страна не занимала чьей-либо стороны в украинском конфликте, а также напомнила о торговых отношениях Запада с Индией, несмотря на обвинения последней в «грубых нарушениях прав человека».

В пакистанский порт Карачи прибыла первая поставка нефти из России, сообщает RTBF: страна заключила с Москвой контракт на покупку углеводородов, которые попали под западные санкции и продаются со скидкой. В то же время сейчас в Брюсселе с визитом находится государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар, задача которой — укрепить сотрудничество своей страны с Бельгией и Евросоюзом.

В интервью бельгийской газете она быстро парирует вопрос о российской нефти: «никто не должен упрекать Пакистан в том, что он преследует интересы собственного народа всеми возможными способами». Кхар между прочим подчёркивает, что западный мир продолжает заключать торговые сделки с Индией — крупным региональным соперником Пакистана, который, по словам представительницы МИД, виновен в «грубых нарушениях прав человека».

Как рассказывает издание, Пакистан так и не выбрал сторону после начала украинского конфликта и никогда открыто не осуждал Россию. Государственный министр иностранных дел страны напоминает, что «Пакистан жил вблизи конфликта в Афганистане в течение 40 долгих лет». «Все эти конфликты обходились очень дорого, — объясняет Хина Раббани Кхар. — Продолжение насилия и военизации слишком дорого обходится региону, где они происходят. Когда регион милитаризован, его больше нельзя демилитаризировать, потому что он создаёт собственный спрос и собственное движение».

Государственный министр подчеркнула: Пакистан чётко даёт понять, что в случае насилия и захвата власти в стране «всегда будет выступать за немедленное прекращение военных действий и немедленное начало переговоров». Кхар обратила особое внимание на то, что её страна не поддерживает никакую сторону в украинском конфликте, однако «выступает против любого применения или угрозы применения силы со стороны каких бы то ни было стран» и полностью присоединяется к Уставу ООН.

Заместитель министра иностранных дел Пакистана также заявила, что «очень обеспокоена проходящей милитаризацией Европы». В то же время она подчеркнула, что её страна, которая обычно получает международную помощь, впервые отправила её сама: четыре самолёта с пакистанским гуманитарным грузом сели на Украине, пишет RTBF.