WION: ещё один рынок для Москвы — Пакистан договорился с Россией о закупке нефти

Исламабад начал закупать российскую нефть, передаёт WION. Как сообщает канал, пакистанским властям удалось договориться с Москвой об импорте чёрного золота со скидкой — и первый груз прибудет в пакистанский порт Карачи уже в мае. По данным WION, в правительстве Пакистана заявили, что если сделка пройдёт гладко, объёмы импорта российской нефти будут наращиваться.

Пакистан разместил свой первый заказ на нефть со скидкой, которую предусматривает новое соглашение между Исламабадом и Москвой. Как сообщило агентство Reuters в своём эксклюзивном репортаже, первый груз чёрного золота должен будет прибыть в порт Карачи в мае.

Западные страны в рамках введённых против Москвы санкций в ответ на её боевые действия в отношении Украины установили для всех стран, закупающих российскую нефть, ценовой потолок в размере шестидесяти долларов за баррель. Между тем, как сообщало ранее Reuters в отдельной публикации, Индия и Китай закупали у Москвы нефть по ценам, превышающим введённый Западом потолок. Теперь же, благодаря закупкам Пакистана, Россия получила для своей сырой нефти ещё один рынок.

Решения США и западных стран заставили Москву, в свою очередь, перенаправить свою нефть с западных рынков в другие регионы. Кроме того, спрос на российскую нефть, продающуюся с дисконтом, значительно возрос, поскольку цены на чёрное золото на мировом рынке вот уже некоторое время остаются высокими.

Для Пакистана возможность закупать нефть со скидкой стало крайне нужным подспорьем на фоне серьёзных финансовых трудностей: золотовалютные резервы страны сократились до крайне низкого уровня — их хватит лишь примерно на то, чтобы импортировать необходимые товары всего три недели. Большую часть резервов Исламабад расходует на закупку энергоресурсов.

Министр иностранных дел Пакистана в интервью Reuters заявил: «Заказы есть. Мы их уже разместили». Чиновник добавил, что если первая сделка пройдёт успешно, объём импорта в Пакистан может достигнуть 100 тысяч баррелей в день. Нефтепродукты нынешний контракт не затрагивает — он предполагает закупку исключительно сырой нефти.

По данным аналитической компании Kpler, в 2022 году Пакистан в среднем импортировал 154 тысячи баррелей нефти в сутки — то есть, примерно столько же, сколько же и в предыдущем году.

В тройку крупнейших поставщиков нефти в Пакистан также входят Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Между тем, если объёмы поставок российской нефти достигнут 100 тысяч баррелей в сутки, импорт из ближневосточных стран может значительно сократиться.

Между тем, пакистанский чиновник не прокомментировал два аспекта сделки. В частности, он не стал уточнять, будет ли Пакистан расплачиваться за российскую нефть китайскими юанями или же дирхамами ОАЭ, а также ничего не сказал по поводу объёмов импорта.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2023 года.