Вследствие антироссийских мер Запада мир раскололся на их сторонников и противников, причём не в пользу тех, кто их вводил, пишет специалист в нефтегазовой сфере Тилак Доши на страницах издания Forbes. По мнению эксперта, большинство стран на планете продолжат сотрудничество и торговлю с Россией. Украинский конфликт послужил «точкой невозврата» для мирового энергетического и финансового порядка.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, лидера крупнейшего в мире экспортёра энергоресурсов, обвинив его в военном преступлении, якобы связанном с незаконной депортацией сотен детей с Украины.

Пять дней спустя на встрече с Путиным в Москве глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности «стоять на страже мирового порядка, основанного на международном праве». По всей видимости, понятие «международное право» имеет разные толкования, и МУС, очевидно, не обладает монополией на него, отмечает специалист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в издании Forbes.

МУС — это международный трибунал, расположенный в нидерландской Гааге, который признают более 100 стран, кроме, среди прочих, России, Китая и США. Хотя решения МУС мало что значат для повседневной жизни миллиардов простых людей, он стремится продемонстрировать «глобальный консенсус» в отношении преступности, включая геноцид, преступления против человечности и военные преступления, подчёркивает автор.

Хотя мнения о преступности расходятся, украинский конфликт нарушил повседневную жизнь людей во всём мире. Продукты питания, топливо и удобрения стали дороже для всех, а мировой энергетический порядок изменился в худшую сторону.

Безусловно, карантинные меры в связи с пандемией коронавируса и «зелёная» политика против ископаемого топлива уже подготовили почву для инфляции и нехватки основных продуктов питания и промышленных товаров ещё до начала событий на Украине. Боевые действия лишь усугубили инфляцию и разрыв цепочек поставок, которые уже были очевидны во всей мировой экономике, пояснил Доши.