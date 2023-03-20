N-TV: Швейцария стала лазейкой для обхода нефтяного эмбарго против России

Несмотря на то что Швейцария присоединилась к западным санкциям, она продолжает зарабатывать миллиарды на продаже российской нефти, сообщает N-TV со ссылкой на расследование неправительственной организации Public Eye. По-видимому, в стране решили не отказываться от многомиллиардного бизнеса, поэтому предпочитают придерживаться тактики «итальянской забастовки» и смотреть сквозь пальцы на деятельность своих торговцев.

После начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года Швейцария лишилась крайне прибыльного бизнеса по продаже российской нефти, пишет N-TV. Правда, произошло это не сразу. Сначала ЕС и США приняли санкции, но правовые нормы вступили в силу только девять месяцев спустя, когда на Западе ввели эмбарго на чёрное золото из России. Но то, что Швейцария действительно лишилась миллиардов, это лишь обманчивое впечатление, о чём свидетельствуют результаты расследования неправительственной организации Public Eye.

Её сотрудники выяснили, что Швейцария уклоняется от выполнения штрафных мер и продолжает зарабатывать большие деньги на продаже российской нефти. Сектор торговли чёрным золотом за последние месяцы стал существенно непрозрачнее. И вместо того чтобы взять ситуацию под свой контроль, власти перекладывают ответственность на торговцев, а это, в свою очередь, приводит к «роковым последствиям», объясняет N-TV.

Крупные игроки на рынке продолжают играть по правилам, но появилась целая сеть из так называемых самостоятельных торговцев, деятельность которых практически не контролируется. Швейцария придерживается тактики «итальянской забастовки»*, как в своё время при поиске денег олигархов. Страна присоединилась к экономическим санкциям и даже ввела ценовой потолок на нефть, но всё же она не считает себя движущей силой антироссийской коалиции и поэтому ослабляет контроль, так как боится слишком больших экономических потерь.

О том, что в Швейцарии всё не так строго, знают и в России. По информации Public Eye, в октябре 2022 года дочерняя компания российского концерна «Роснефть» вышла на контакт с одним из торговцев в Женеве с предложением продать ему 100 тыс. тонн дизеля по очень низкой цене. Оплата должна была производится через счёт в Омане, зарегистрированный на британскую «компанию — почтовый ящик». Это делается для того, чтобы избежать прямых денежных переводов российским предприятиям.

До начала боевых действий на Украине половина всего российского нефтяного экспорта уходила в Европу. Германия покрывала треть своих расходов за счёт импорта из России. От 50% до 60% международной торговли чёрным золотом проходило через Швейцарию. И она, по-видимому, не собирается отказываться от бизнеса, который приносит ей миллиарды. «Наше расследование показывает, что Швейцария — это лазейка для обхода нефтяного эмбарго», — говорят в Public Eye.