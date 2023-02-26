Focus: «санкционные бойкотёры», пацифисты и политические противники — на Западе ослабевает поддержка Украины

Ряды сторонников Украины и её президента редеют, пишет Focus. На Западе появляется всё большей людей, которые не хотят поддерживать Киев. Их можно разделить на три группы: «санкционные бойкотёры», пацифисты и закоренелые политические противники. И — что самое опасное — все они проживают в демократических государствах, предупреждает автор статьи Габор Штейнгарт.

141 из 193 стран — членов Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию о выводе российских войск с Украины, сообщает Focus. А президент США Джо Байден, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок продолжают выступать с жёсткими заявлениями в адрес Москвы и принимать новые антироссийские санкции. Но «неудобная правда» заключается в том, что за их спинами появляется всё больше людей, которые не поддерживают Киев. Их можно разделить на три группы: «жадные до наживы санкционные бойкотёры», пацифисты и закоренелые политические противники Украины. И — что самое опасное — все они проживают в демократических государствах, отмечает автор статьи Габор Штейнгарт.

В мире всё ещё есть государства и компании, продолжающие покупать российские товары, в том числе и те, которые входят в санкционные списки. Польша, к примеру, импортирует российскую нефть в объёме 20 тыс. тонн в месяц, что позволяет ей покрыть 10% своих потребностей в чёрном золоте. ЕС до сих пор не ввёл эмбарго на российский газ. По «Северным потокам» голубое топливо в Европу, конечно, уже не попадает, но есть и другие пути.

Трубопроводы «Турецкий поток» и Transgas всё ещё активны. К тому же Россия широко представлена на рынке сжиженного природного газа, а Евросоюз закупает его в большом количестве. Такие санкционные товары, как цемент, икра, золото, пластмасса и дерево, также продолжают попадать из России в Европу, в том числе и в Германию. Недавно немецкий министр экономики Роберт Хабек впервые открыто признал, что в штрафных мерах есть большое количество лазеек, которыми пользуются государства и компании. Одним из выгодоприобретателей, в частности, стала Индия, которая стала скупать высвободившиеся объёмы дешёвой российской нефти и газа. «В отличие от Польши Индия даже не решилась на однозначное осуждение боевых действий на Украине. Страна пытается сколотить капитал на конфликте», — считает автор.

По всему миру также увеличивается число участников движения пацифистов, выступающих за скорейшее и ненасильственное прекращение боевых действий на Украине, что подразумевает её капитуляцию и отказ от свободы. «Манифест за мир», опубликованный немецким левым политиком Сарой Вагенкнехт и правозащитницей Алисой Шварцер, подписали многие немцы. В документе говорится, что нужно прекратить поставки Киеву западного вооружения. А это сделает его беззащитным перед «российской агрессией», убеждён Штейнгарт.

Политические же противники Украины — это самая опасная группа, потому что активнее всего она проявляет себя в США, продолжает издание. К примеру, губернатор штата Флорида Рон Десантис критикует американского президента Джо Байдена, главного спонсора Украины, за то, что его заботит положение границ на другом конце Земли и в то же время он не может обеспечить безопасность своих собственных. Действия Вашингтона осуждает и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. На фоне инфляции в США Байден отправляет деньги американских налогоплательщиков в Киев для оплаты там пенсий, говорит он. По его словам, другие народы для нынешнего президента важнее, чем его собственный.

«Ряды сторонников Украины и её президента редеют», — констатирует Штейнгарт. Поэтому те, кто поддерживает Киеву, должны прилагать большие усилия, объясняя, чем мотивированы их действия. Правительства Запада обязаны отчитываться перед своими налогоплательщиками и военнослужащими за то, почему они инвестируют деньги в конкретные инициативы и идут на определённые риски. Если они не будут заниматься этой разъяснительной работой, то их украинская политика может лишиться поддержки среди населения — и повторится история вьетнамской войны. В то, что поддержка украинцев в битве за свободу — это нечто само собой разумеющееся, могут верить только дети. Речь идёт не только о справедливости, но и об интересах, заключает автор.