Les Echos: экспорт российской нефти в Индию вновь бьёт рекорды

В мае 2023 года Индия закупила рекордное количество российской нефти, увеличив импорт на 15% по сравнению с апрелем, сообщает Les Echos. Как поясняет издание, причиной стала крайне выгодная цена на российское топливо по сравнению с предложениями других стран. При этом часть российской нефти в переработанном виде продолжает поступать из Индии в ЕС, несмотря на европейское эмбарго, подчёркивается в статье.

По данным аналитической компании Vortexa, в мае 2023 года Индия импортировала 1,96 млн баррелей нефти из России, сообщает Les Echos. Как передаёт издание, это новый рекорд. Рост по сравнению с апрелем составил 15%.

С начала конфликта на Украине Индия, которая более чем на 80% зависит от поставок нефти из-за рубежа, значительно увеличила закупки сырой нефти из России, напоминает информационный ресурс. Если до февраля 2022 года на российскую нефть приходилось не более 1% всего индийского импорта, то сейчас, по данным аналитической компании Kpler, этот показатель составляет 40 %. Таким образом, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии, опередив Саудовскую Аравию и Ирак, делает вывод издание.

Как поясняет Les Echos, Индии выгодно покупать нефть в России, поскольку Москва поставляет энергоресурсы по ценам ниже рыночных. Таким образом, за десять месяцев после начала украинского конфликта, Индия могла сэкономить $3,3 млрд, что помогло ей сдерживать всплески инфляции и рост цен на топливо в стране.

Согласно официальной индийской статистике, в апреле Дели покупал российскую нефть в среднем по цене €63,87 за баррель, включая стоимость доставки. «Это самая низкая цена с тех пор, как Индия начала пользоваться западными санкциями для получения баррелей, предназначенных для страны "Большой семёрки", по низким ценам», — отмечает издание.

Для сравнения, по данным Vortexa, баррель нефти из Саудовской Аравии обходился индийским импортёрам в апреле в среднем €81,42, а из Ирака — в €72,82. Таким образом, закупки страной нефти из Саудовской Аравии в мае достигли рекордно низкого уровня.

Помимо прочего, согласно отчёту, опубликованному компанией Kpler, Индия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европейский Союз, ежедневно экспортируя 360 тыс. баррелей топлива в европейские порты. Таким образом, несмотря на введённое странами «Большой семёрки» эмбарго на поставки сырой нефти и нефтепродуктов из России, российская нефть продолжает поступать на европейские заправки, констатирует Les Echos.

Первоначально Брюссель не был чрезмерно удивлён этой уловкой, поскольку, цель европейского эмбарго на российскую нефть заключалась как раз в том, чтобы нанести удар по финансам Москвы, не вызывая шока предложения, который имел бы разрушительные последствия для мировой экономики. Но теперь индийская «комбинация», похоже, стала раздражать брюссельских чиновников, пишет издание. В середине мая глава европейского дипломатического ведомства Жозеп Боррель обвинил Нью-Дели во обходе антироссийских санкций. Однако министр иностранных дел Индии в ответ призвал официальных лиц ЕС перечитать европейское законодательство.