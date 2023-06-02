Newsweek: влияние США слабеет с ростом БРИКС

В международном экономическом порядке назревают серьёзные перемены. И прежде всего это связано с расширением БРИКС, пишет Newsweek. Пока США изо всех сил пытаются сохранить остатки влияния на территории глобального Юга, страны БРИКС получают всё новые заявки на вступление. Эксперты считают, что такая популярность этой организации ускорит процесс дедолларизации.

Пока США изо всех сил пытаются сохранить остатки влияния на территориях глобального Юга, страны БРИКС получают всё новые заявки на вступление, пишет Newsweek. Это очередной сигнал о нарастающих переменах в международном экономическом порядке.

В четверг в Кейптауне прошла встреча высокопоставленных представителей пяти основных членов БРИКС в преддверии 15-го ежегодного саммита лидеров, который должен состояться в августе. И если раньше подобные встречи воспринимались коллективным Западом как что-то несерьёзное, то теперь аналитики вынуждены признать важность вопросов, которые там решаются.

Анил Суклал, посол по особым поручениям при БРИКС, объяснил Newsweek, что это объединение не является оппозицией кому-либо: «Мы хотели бы сотрудничать со всеми мировыми партнёрами… чтобы совместно решать назревшие вопросы с точки зрения реформирования архитектуры глобального управления с тем, чтобы сделать её более инклюзивной, более равноправной, а также более объективной и непредвзятой, хотя многие из нас по-прежнему считают, что это не так».

По словам дипломата, всё больше стран хотят вступить в БРИКС прежде всего из-за несправедливости существующего порядка: «Мы наблюдаем эрозию глобальной многосторонней архитектуры. Односторонние меры, односторонние санкции становятся нормой дня, неравномерная глобальная архитектура и страны, желающие иметь большее влияние на то, как будет развиваться новый глобальный порядок. Я думаю, что это лишь некоторые причины, привлекающие страны глобального Юга, которые всё больше хотят идентифицировать себя с группой БРИКС».

Суклал также добавил, что миропорядок потерпел серьёзные изменения за последние 80 лет после создания ООН и именно идеология БРИКС обращает внимание на эти перемены и связанные с ними проблемы — в этом и есть привлекательность группы для других стран.

Издание отмечает, что эта привлекательность была особенно заметна год назад, когда на саммит БРИКС в Китае приехали 19 мировых лидеров. Многие из них, такие как Аргентина и Саудовская Аравия, уже официально подали заявку на членство. Другие, вроде Мексики, Египта, Турции и ОАЭ, открыто говорят о такой возможности в будущем.

На сегодняшний день, по словам Суклала, более 20 стран со всего мира подали заявки или заявили о своей заинтересованности вступить в БРИКС.

«БРИКС создавался главным образом для того, чтобы представлять интересы развивающихся стран», — объяснил Newsweek Мохаммед Сакиб, генеральный секретарь индийско-китайского совета по экономике и культуре. «Именно стремление к многосторонности и преодолению гегемонии Запада побуждает страны вступать в БРИКС».

Например, у Саудовской Аравии и Ирана есть общий интерес присоединиться к блоку, возглавляемому Москвой и Пекином. Это особенно заметно, если учесть договор по возобновлению дипломатических отношений между двумя ближневосточными соперниками, который был достигнут при посредничестве Китая. В то же время отношения этих стран с США оставляют желать лучшего.

Сейчас разворачивается борьба за мировое влияние между Вашингтоном и Пекином. «США превращают БРИКС в геополитический инструмент по сдерживанию Китая, принуждая, уговаривая и угрожая странам каким-либо образом навредить БРИКС», — цитирует слова Сахиба Newsweek.

Правда пока что такая стратегия работает против самих Соединённых Штатов, признаёт издание. Внутри БРИКС постоянно растут призывы выступить против глобального доминирования доллара, на долю которого в настоящее время приходится 58% валютных резервов.

«Дедолларизация наиболее важна», — продолжает Сакиб. «Это может быть достигнуто с помощью корзины валют участников или какой-либо виртуальной валюты. Дедолларизация спасёт страны от валютного терроризма или санкций, а также обеспечит справедливые условия торговли».

Джозеф В. Салливан, бывший специальный советник и штатный экономист Совета экономических консультантов Белого дома, также согласен, что именно политика Соединённых Штатов и санкции только подливают масла в огонь. В беседе с Newsweek он пояснил: «Интерес к дедолларизации среди стран БРИКС в какой-то степени всё равно возник бы, несмотря ни на что. Но пристрастие Вашингтона к санкциям, безусловно, усилило их интерес (к дедолларизации. — ИноТВ). Политика Америки в отношении БРИКС непоследовательна. Но это потому, что ей ещё предстоит сформулировать последовательную политику в отношении глобального Юга, которая была бы чем-то большим, чем «Эй, вы! Не играйте с Китаем!».

По его мнению, расширение БРИКС только ускорит процесс дедолларизации.

Правда, некоторые эксперты считают, что рост БРИКС несёт не только новые возможности, но и риски для самого блока. Коллега Салливана Манжари Миллер в разговоре с Newsweek поделилась, что «расширение может в конечном итоге стать камнем преткновения для организации». Она привела в пример отношения Китая и Индии, которые сейчас не самые лучшие. По её мнению, «если БРИКС будет продолжать добавлять новых членов, которые враждуют друг с другом — Египет и Иран оба выразили интерес, — эти разногласия будут только множиться».

Однако и Миллер согласна, что американскому политическому истеблишменту следует уделять больше внимания этой организации, особенно учитывая её растущую популярность. «Я думаю, БРИКС очень хорошо служит интересам своих членов», — рассказала она изданию. «Западная аудитория часто не осознаёт этого, потому что обращает внимание на неприязнь между членами БРИКС (например, Китай и Индия), не замечая, что даже такие члены БРИКС (опять же Китай и Индия) едины во мнении, что нынешние структуры экономического управления были созданы в интересах Запада, а не их самих».

Newsweek уверен, что Вашингтон до сих пор осторожничал в отношении БРИКС. Однако это не помешало разгораться дипломатическим спорам. Так, месяц назад посол США в ЮАР обвинил страну в незаконной поставке оружия в Россию для украинского конфликта, на что последовала резкая реакция президента ЮАР и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Тем временем Индия также продолжает неподдерживать связи с Россией в области безопасности и экономики. А Бразилия и Китай также не побоялись бросить вызов попыткам США изолировать своих противников экономическими средствами. Так, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва поддержал идею вступления в БРИКС Венесуэлы, находящейся под давлением США. Позже официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует присоединение новых партнёров-единомышленников.

Лидер другой страны, находящейся под санкциями США, сирийский президент Башар Асад также выразил заинтересованность стать членом организации. Как пишет Newsweek, такой шаг явно не понравится Вашингтону.