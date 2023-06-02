Newsweek: влияние США слабеет с ростом БРИКС
Лидер другой страны, находящейся под санкциями США, сирийский президент Башар Асад также выразил заинтересованность стать членом организации. Как пишет Newsweek, такой шаг явно не понравится Вашингтону.
Лидер другой страны, находящейся под санкциями США, сирийский президент Башар Асад также выразил заинтересованность стать членом организации. Как пишет Newsweek, такой шаг явно не понравится Вашингтону.
В Ташкенте отменили концерт певицы Земфиры* — по словам артистки, ей не удалось достичь договорённостей с организаторами.
Россиянка Тамара Дронова продолжает лидировать в общем зачёте престижной многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии».
Двое мужчин пострадали в приграничной Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии, по селу было выпущено 40 снарядов ствольной артиллерии.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии, есть пострадавшие.
Россиянка Дарья Касаткина считает, что её юную соотечественницу Мирру Андрееву ждёт большое будущее в профессиональном теннисе.
Евросоюз пообещал не вводить ограничения в отношении стран Центральной Азии за обход санкций против России.
Роскомнадзор в данный момент разрабатывает механизм, позволяющий жертвам утечки информации получить компенсацию через портал «Госуслуги», сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.
Арбитражный суд Москвы по иску владельца бренда Love is… взыскал с производителя тульских сладостей ООО «Белевский продукт» 150 тыс. рублей.
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин вывозит жителей города Шебекино в Белгородской области в безопасное место.
«Милан» продлил контракт с нападающим Рафаэлом Леау.
Один человек пострадал в результате пожара в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы.
Детский оздоровительный комплекс «Дружных» в Санкт-Петербурге 4 июня примет первую смену школьников из Мариуполя на отдых, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВС Украины обстреляли село Троицкое Кореневского района.
Председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооружённых сил Украины.
Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе будет введён в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Крупнейший фестиваль России VK Fest запустил программу экологических инициатив к Всемирному дню окружающей среды, об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
Взрывы произошли в Харькове, сообщает агентство «РБК-Украина».
В Вашингтоне не видят необходимости наращивать ядерный арсенал до уровня соперников, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
Производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области перезапустили под новым брендом «Лузалес-Тихвин».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях города.
США заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в данный момент сложно сказать, когда все увидят контрнаступление Вооружённых сил Украины.
Психолог Роман Таланов рассказал, как избавиться от вредных привычек, с которыми человек сталкивается в летний период.
Психолог Инесса Спинка рассказала, как комфортно вернуться в офис после удалённой работы и перенастроить общение с коллегами.
Согласно результатам опроса платформы «Авито Работа», большинство респондентов считают, что спорт на работе может помочь справиться с прокрастинацией.
Ни Россия, ни США не заинтересованы в соперничестве в сфере ядерных вооружений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс в мае тайно посетил Китай, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Газета утверждает, что поездка одного из самых доверенных лиц президента Джо Байдена в КНР говорит о том, насколько серьёзно Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином.
Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о полезных свойствах черешни. По её словам, это низкокалорийный продукт.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выразил мнение, что спортивный автомобиль является атрибутом удовольствия.
Специалисты «Лаборатории Касперского» разработали утилиту для ПК на ОС Windows, Linux и macOS для проверки iPhone на вредоносное ПО, о котором сообщалось ранее.
С начала 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 45 случаев кражи денег у пенсионеров под предлогом освобождения близких от уголовной ответственности. Общая сумма ущерба превышает 10 млн рублей.
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов города Шебекино.
Врачи рассказали, как молодым родителям лучше подойти к планированию отдыха на море с детьми.
В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в применении физического и психологического насилия к детям.
В Мособлэнерго сообщили о запуске чат-бота, который будет предупреждать жителей Подмосковья о плановых отключениях электричества.
Правительство Санкт-Петербурга летом текущего года оплатит полностью или частично около 120 тыс. путёвок для детей в оздоровительные лагеря.
В наборе веса всегда виновата психосоматика, если нет проблем со здоровьем, заявила врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур.
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов назвал причины низкой результативности Антона Зиньковского в игре за красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении «публично бороться» со странами, которые помогают России обходить санкции.
Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока она ведёт боевые действия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16.
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Более 850 прилётов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий, заявили в Белом доме.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне.
Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявил, что ведутся переговоры по полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.
Всероссийская массовая велосипедная гонка состоится в субботу, 3 июня, в Оренбурге.