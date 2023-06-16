CBC: русофобский курс — в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Канады о конфискации самолёта Ан-124

14 июня Министерство иностранных дел России вызвало заместителя главы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля для выражения дипломатического протеста в связи с конфискацией Канадой российского самолёта Ан-124, сообщает CBC News. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что действия Оттавы будут иметь «самые серьёзные последствия для российско-канадских отношений».

С нами на связь из Оттавы выходит Дженис Макгрегор, чтобы подробнее рассказать об официальных шагах, которые сегодня утром предприняла Россия. Дженис.

ДЖЕНИС МАКГРЕГОР, корреспондент CBC News: Что ж, этот демарш —

модное слово, которое означает вызов канадского дипломата для выражения официального дипломатического протеста, — на самом деле имел место 14 июня, то есть вчера. В министерство иностранных дел вызвали Брайана Эбеля, заместителя главы дипмиссии в Москве.

Мы ознакомились с заявлением Министерства иностранных дел России. Я не буду зачитывать его целиком, так как, насколько мне известно, в заявлении есть некоторые неточности, которые я не хочу распространять. Но заканчивается заявление следующими словами: «Канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьёзные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Трюдо находятся на грани обрушения».

Что ж, это громкие слова, которые принято говорить в такие моменты. Так это и работает. Мы ждём, что в ответ скажут в Министерстве международных дел Канады, подтверждая вызов дипломата. Ждём, захотят ли там добавить что-то со своей стороны.

Я хочу напомнить, что самолёт вообще делал в аэропорте Пирсон в Торонто. Он выполнял заказ канадского правительства. Как нам известно, он должен был доставить большое количество экспресс-тестов, которые, как вы, вероятно, помните, нам в большом количестве нужны были в феврале 2022 года. Но через несколько часов после разгрузки самолёта Канада закрыла своё воздушное пространство для всех российских самолётов из-за ввода войск на Украину. Следует отметить, что это был вполне ожидаемый шаг. Нет ничего неожиданного в том, что Джастин Трюдо объявил об аресте воздушного судна и сообщил, что будет издана официальная рекомендация кабинета министров.

Год назад Канада приняла решение предоставить себе полномочия, в соответствии с законом о санкциях, арестовывать и, возможно, передавать активы Украине, чтобы помочь стране в восстановлении. И ещё в апреле, примерно в то время, когда премьер-министр Украины был в Канаде, власти добавили эту конкретную авиакомпанию «Волга-Днепр» в список организаций, подпадающих под санкции, чтобы как бы подготовить почву для всего этого.

Тем не менее это действительно спровоцировало режим Владимира Путина. Мы слышали, как всё это время дружественные Кремлю российские СМИ применительно к ситуации использовали слово «украденный». И ранее на этой неделе в российском посольстве здесь в Оттаве использовали такие слова, как «циничный» и «бесстыдный», чтобы описать эту, цитирую, «кражу» самолёта. Так что сейчас проходит юридический процесс. Важно отметить, что этот актив не конфискуется, в суде проходит надлежащая процедура, есть своего рода попытка проявить усердие и написать ответ для владельца самолёта. На самом деле Канада ещё не подала заявление и не обратилась в суд, чтобы конфисковать самолёт. Пока страна только заявила о своём намерении.

Дата выхода в эфир 15 июня 2023 года.