L'Echo: «потом придётся возвращать» — экономист призвала ЕС не трогать замороженные российские активы

Использовать замороженные в ЕС российские активы для получения дивидентов, которые можно будет направить Украине, не лучшая идея, считает старший научный сотрудник института Брейгель в Брюсселе Мария Демертцис. Как поясняет эксперт в статье для L'Echo, любые инвестиции сопряжены с риском, а Россия вправе будет затребовать свои средства назад после снятия санкций.

Спустя пятнадцать месяцев с начала украинского конфликта страны ЕС предоставили Киеву помощь на сумму около €62 млрд, напоминает в статье для L'Echo старший научный сотрудник института Брейгель в Брюсселе Мария Демертцис. Как отмечает автор, эта сумма продолжает расти, как и давление, оказываемое на европейские страны с целью найти другие способы помочь Украине.



Недавно ЕС приступил к изучению способов инвестирования средств российского Центрального банка, чтобы использовать дивиденды в пользу Украины. «Даже если это не попытка присвоения активов ЦБ РФ, а скорее способ получения дохода, это не очень хорошая идея», — предупреждает специалист.



По оценкам, в странах Запада заморожено около $300 млрд валютных резервов ЦБ РФ. При этом две трети этих активов находятся в странах ЕС: €191 млрд в Бельгии и €21 в других государствах ЕС, в основном в наличной форме.



«Действующие правила предусматривают, что при снятии санкций в будущем владельцы активов (а именно ЦБ) должны вернуть их в полном объёме плюс причитающиеся проценты, как это было согласовано в договоре до введения санкций, но за вычетом затрат на управление этими активами в период действия санкций», — поясняет экономист.



ЕС предполагает, что существуют способы управления этими активами для получения значительного дохода в диапазоне от €0,6 млрд до €4,7 млрд в первый год. Однако ни одно инвестирование не обходится без риска, предупреждает автор статьи. Чтобы иметь возможность воспользоваться этими средствами, ЕС должен предоставить гарантии того, что в случае убытков он выполнит свои юридические обязательства перед законным владельцем.

Кроме того, создание фонда для управления активами ЦБ РФ является дорогостоящим предприятиям, однако по правилам ЕС Брюссель не должен нести никаких затрат для управления средствами страны, на которую он накладывает санкции, отмечает эксперт.



Помимо экономического риска, существует ещё и юридический: поддержит ли такую меру международный суд? «В документе ЕС подчёркивается важность международного сотрудничества для оправдания таких действий. Это призыв к легитимности. Почему ЕС, большой сторонник многостороннего подхода, активно идёт на такой риск?» — задаётся вопросом специалист.



Помимо прочего, инвестировать €200 млрд в течение короткого промежутка времени непросто, считает экономист. ЕС должен инвестировать как можно больше средств, чтобы получать достаточный доход и иметь возможность быстро их ликвидировать в случае отмены санкций. Инвестирование такой суммы в течение короткого периода времени может вызвать волатильность на рынке.



«Вот почему ЕС должен противостоять этому искушению», — заключает автор статьи, добавляя, что не стоит «усугублять и без того сложную ситуацию».