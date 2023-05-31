Bloomberg: содержание замороженных Западом российских активов оплачивают налогоплательщики
Через несколько недель после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шаппс опубликовал в интернете ролик с 60-метровой синей суперъяхтой Phi, собственностью одного богатого российского бизнесмена, которую британское правительство только что конфисковало в лондонском доке. Как пишет Bloomberg, это была красочная демонстрация западных санкций, замышлявшихся как удар по российской экономике и благосостоянию россиян, однако чего Шаппс был сделать не вправе, так это взойти по трапу на борт. Это потому, что по закону Великобритания не конфисковала судно, а лишь заморозила его статус собственности, чтобы владелец не смог им воспользоваться. То же относится и к находящейся под санкциями российской собственности на сотни миллиардов долларов, которая в случае конфискации и продажи западными правительствами может частично оплатить восстановление Украины.
Как продолжает автор материала, заморозка запрещает использование, перемещение или продажу актива, но его юридическое право собственности при этом не меняется. Конфискация же актива — будь то транспортное средство, связанное с торговлей наркотиками, или суперъяхта оказавшегося под санкциями олигарха — передаёт право собственности властям, которые могут использовать его по своему усмотрению или продать.
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