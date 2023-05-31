Bloomberg: содержание замороженных Западом российских активов оплачивают налогоплательщики

Западные страны заморозили, а не конфисковали российские активы, и в этом кроются определённые проблемы. Как пишет Bloomberg, заморозка запрещает использование, перемещение или продажу актива, но его юридическое право собственности при этом не меняется. Содержать замороженные активы накладно с финансовой точки зрения, а конфисковать их так просто не получится.

Через несколько недель после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шаппс опубликовал в интернете ролик с 60-метровой синей суперъяхтой Phi, собственностью одного богатого российского бизнесмена, которую британское правительство только что конфисковало в лондонском доке. Как пишет Bloomberg, это была красочная демонстрация западных санкций, замышлявшихся как удар по российской экономике и благосостоянию россиян, однако чего Шаппс был сделать не вправе, так это взойти по трапу на борт. Это потому, что по закону Великобритания не конфисковала судно, а лишь заморозила его статус собственности, чтобы владелец не смог им воспользоваться. То же относится и к находящейся под санкциями российской собственности на сотни миллиардов долларов, которая в случае конфискации и продажи западными правительствами может частично оплатить восстановление Украины.

Как продолжает автор материала, заморозка запрещает использование, перемещение или продажу актива, но его юридическое право собственности при этом не меняется. Конфискация же актива — будь то транспортное средство, связанное с торговлей наркотиками, или суперъяхта оказавшегося под санкциями олигарха — передаёт право собственности властям, которые могут использовать его по своему усмотрению или продать.

США и их союзники заморозили примерно $300 млрд российского Центрального банка, хранившихся за границей. Санкции против видных российских деятелей заморозили дополнительные активы на сумму около $58 млрд — включая дома, яхты и частные самолёты. Но из этого было изъято относительно немного. Общая стоимость конфискованного имущества, по данным Forbes, оценивается примерно в $635 млн. Данная сумма так мала потому, пишет автор, что «уважение к частной собственности — один из законодательных столпов, регулирующих современные общества и международные отношения».

Во многих странах допускается арест активов, приобретённых преступным путём, но доказать это в суде непросто. Ведя такие дела, следователи нередко теряются в лабиринтах подставных компаний и офшоров, которыми олигархи маскируют свою власть над трофейными активами. Более того, конфисковать активы под прикрытием санкций проблематично, ведь они задумывались как временная мера для достижения желаемого результата. Даже правительства, ограничившиеся заморозкой активов, могут столкнуться с юридическими проблемами: так, владелец российской яхты из ролика бывшего министра транспорта Великобритании в TikTok подал в суд на Министерство транспорта Великобритании и потребовал снять заморозку и возместить убытки.

Кроме того, одной заморозки обычно бывает недостаточно, поскольку она далеко не всегда перекрывает владельцам доступ. Правительство Великобритании выявило 230 случаев нарушений санкций в виде продолжающегося использования либо перемещения замороженных активов, но ещё не выдвинуло ни одного обвинения — не говоря уже о финансовых штрафах. Кроме того, содержать замороженные активы, особенно те же яхты, накладно с финансовой точки зрения. Так, содержание яхты, пришвартованной в Лондоне, оплачивают британские налогоплательщики. И лишь получив активы в собственность, союзники Украины смогут их продать.