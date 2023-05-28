Politico: из-за «странной парочки», Греции и Венгрии, новые антироссийские санкции ЕС оказались в подвешенном состоянии

Венгрия, которая ранее преимущественно в одиночку выступала в ЕС против антироссийских санкций, теперь обрела неожиданного союзника в лице Греции, сообщает Politico. В настоящий момент из-за этой «странной парочки» новый, уже 11-й с начала украинского конфликта, пакет санкций Брюсселя оказался в подвешенном состоянии.

Новые санкции против России застряли в подвешенном состоянии из-за протеста Греции и Венгрии, пишет Politico. Эта, как отмечает издание, «странная парочка» тормозит сделку по новым ограничительным мерам против Москвы.



Венгрия в лице Греции получила неожиданного союзника. Ранее Будапешт преимущественно в одиночку выступал против антироссийских санкций, а теперь он в этом вопросе заручился поддержкой со стороны Афин.



В настоящее время Евросоюз обсуждает уже 11-й с начала украинского конфликта пакет санкций против Москвы. И в то время, как 10 предыдущих пакетов были направлены на то, чтобы опустошить военную казну России, теперь Брюссель вознамерился не допустить обхода своих ограничительных мер.



В качестве беспрецедентного для этого блока шага новые санкции могут быть направлены на другие страны, помогающие Москве обходить торговое эмбарго.



Однако Будапешт и Афины сообща срывают эти планы, связав одобрение санкционного пакета с другим непростым вопросом, касающимся Украины. Киев составил список частных компаний, которые он называет «спонсорами войны». И в этот список попали несколько европейских фирм.



Венгрия и Греция, прежде чем соглашаться на очередные ограничительные меры, хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка. Хотя эти вопросы обычно не связаны между собой, Будапешт и Афины используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы исключить свои компании из украинского списка.



Это уже вызвало напряжённость на встрече министров иностранных дел ЕС в начале этой недели, где глава МИД Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию, пишет Politico со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники.



А в среду, по словам четырёх дипломатов, на встрече постпредов ЕС уже Греция была «на передовой линии дискуссии». В частности, Афины выступили против предложений по борьбе с обходом санкций.



«Греция вновь заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны доводиться до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры, — сообщил неназванный дипломат ЕС. — В случае с украинским позорным списком греческие компании клеймятся международными спонсорами войны, хотя они не нарушают ограничительных мер против России».



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже пообещал устранить разногласия по украинскому списку. Два дипломатических источника при этом заявили, что теперь ему предстоит поработать с украинцами над решением этой проблемы.