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Global Times: Запад недооценивает важность новой эры российско-китайского партнёрства

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия и Китай предпринимают всё больше практических шагов, направленных на укрепление и расширение своего всеобъемлющего стратегического партнёрства, которое воплощает «новый тип международных отношений», пишет Global Times. Такое сотрудничество не только даёт всему миру больше импульсов для развития, но и служит образцом нового подхода, противоположного стремлению США навязать всем свою гегемонию, подчёркивается в статье.
Global Times: Запад недооценивает важность новой эры российско-китайского партнёрства
AP

Масштабы китайско-российского сотрудничества, которое становится воплощением нового типа международных отношений, в действительности гораздо шире, чем это может себе представить Запад во главе с Соединёнными Штатами. И проблема здесь заключается лишь в том, что ограниченный подход Вашингтона сейчас «не в состоянии вместить ни Китай, ни Россию и даже безбрежный Тихий океан из-за этого кажется тесным», подчёркивает Global Times. 

О расширении партнёрства свидетельствовал также размер и уровень российской делегации, включая большое количество предпринимателей, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина во время нынешнего визита в Китай, отмечается в статье. Этот визит в основном был посвящён успешной реализации совместных проектов, а также дальнейшему расширению экономического сотрудничества.

Ранее в марте этого года глава КНР Си Цзиньпин также совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наметил план для дальнейшего развития китайско-российских отношений и сотрудничества в различных сферах, напоминает Global Times. Визит Мишустина в Китай также активно способствует реализации данного плана.

Благодаря совместным усилиям со стороны Китая и России, этот план станет «дорожной картой» для осуществления новых проектов, чтобы в конечном итоге «воплотиться в прекрасную реальность», подчёркивается в статье. В результате отношения России и Китая в экономической сфере будут получать непрерывный и сильный импульс для развития и все жители обеих стран смогут напрямую получить ощутимую пользу, которую приносит такое взаимовыгодное сотрудничество. 

Во время своего визита Мишустин встретился 24 мая с китайским руководством, включая главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Цяна, а также другими официальными лицами. В итоге Китай и Россия подписали ряд новых двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере услуг, спорта, патентов и экспорта российской зерновой продукции в Китай. Повышение качества китайско-российского экономического и торгового партнёрства в сочетании с большим потенциалом для развития обеспечивает этим взаимовыгодным отношениям всё более перспективное будущее, отмечается в статье.

«Богатый опыт всестороннего стратегического партнёрства на базе координации между Китаем и Россией в новую эпоху говорит нам о том, что, когда политическое взаимодоверие между двумя странами достигает определённого уровня, мир внезапно становится всё более открытым, предоставляя новые возможности и потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», — пишет Global Times.

Помимо традиционно активной торговли энергоносителями, Россия сейчас уделяет особое внимание углублению интеграции за счёт развития особых экономических зон на Дальнем Востоке, что также способствует экономическому возрождению северо-восточных регионов Китая, отмечается в статье. Кроме того, Москва поддерживает продвижение расчётов в китайских юанях вместо долларов, а также укрепление сотрудничества в сфере инфраструктуры и постоянное повышение уровня транспортного сообщения через границу.

Всё это даёт большой простор для воображения, чтобы оценить дальнейшие перспективы возможного партнёрства, подчёркивается в статье. Кроме того, за прошедший период удалось устранить ряд существовавших раньше проблем, а также урегулировать некоторые «узкие места», блокировавшие более активное развитие. Благодаря этим регулярным и целенаправленным шагам всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией продолжает неуклонно развиваться.

В этом и заключается суть «отношений нового типа» между крупными странами, и Соединённым Штатам можно лишь настоятельно порекомендовать отнестись к этому со всей серьёзностью, отмечает Global Times: «Потому что ограниченный подход Вашингтона не может вместить ни Китай, ни Россию  и даже безбрежный Тихий океан из-за этого кажется тесным».


При этом западные СМИ, настроенные на конфронтацию, также начинают нервничать при виде нормального и здорового сотрудничества между Китаем и Россией, пытаясь либо представить всё это в виде угрозы, что Китай и Россия намеренно «объединили силы для противостояния Западу», либо повторять старый шаблон, что якобы «Россия зависит от Китая», чтобы спровоцировать конфликт, отмечается в статье.

США при этом по-прежнему стремятся сдерживать и подавлять Китай, изолировать Россию во всех отношениях и одновременно пытаются изолировать Китай и Россию друг от друга. Корень этой стратегии лежит в том, что Вашингтон страдает от собственных «неконтролируемых гегемонистских импульсов» и от страха перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром для Америки: «Эти два фактора создают внутренний конфликт и психологическое напряжение, от которого США не могут избавиться», — поясняет Global Times.

Напряжённая атмосфера, которая сейчас складывается вокруг Азиатско-Тихоокеанского региона, по сути, также является лишь внешним проявлением геополитических опасений Вашингтона, говорится в статье: «Обсуждая международные дела перед картой мира в своих кабинетах, кабинетные стратеги в Вашингтоне способны видеть лишь угрозы и противников. При этом их вмешательство лишь приводит к реализации собственных пророчеств, отталкивая те страны, которые могли бы стать потенциальными партнёрами, на противоположную от США сторону и создавая самые серьёзные стратегические риски эпохи».

Важно ещё раз подчеркнуть и осознать при этом, что сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не предусматривает какого-либо принуждения или вмешательства в их дела, напоминает автор. Причём этот принцип лежит в основе взаимодействия Китая не только с Россией, но и со всеми остальными странами, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Такой подход, сутью которого является именно политика невмешательства и направленности против кого-либо, резко контрастирует с американской стратегией гегемонии и доминирования, которая и занимается именно «нацеливанием», «вмешательством» и «принуждением» других во всём мире, подчёркивается в статье: «Первый вариант создал чудесные примеры в достижении мира и развития, в то время как второй оставил за собой лишь бесчисленные шрамы и конфликты».

Благодаря эффективным практическим действиям Китай и Россия продолжают регулярно обогащать содержание своего всеобъемлющего стратегического партнёрства на базе координации с новой эпохой, чётко демонстрируя «новый тип международных отношений», который способен дать всему миру ещё больше импульсов для развития и стать эталоном для остальных, говорится в статье.

Это позволяет Москве и Пекину делать своё партнёрство более прочным и устойчивым к воздействию любых внешних помех и препятствий. А шумиха, которую создают вокруг этого США и другие страны Запада, в итоге служит лишь стимулом для дальнейшего движения вперёд, заключает автор. Не случайно во время своего визита в Китай российский премьер-министр процитировал известное стихотворение династии Тан, в котором говорится: «Вы насладитесь ещё более грандиозным зрелищем, если подниметесь ещё выше».

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