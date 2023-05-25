People's Daily: Китай предоставит России и другим странам новые возможности для развития

Китай готов работать с Россией для реализации продвижения двусторонней торговли, углубления инвестиционного сотрудничества, повышения уровня взаимосвязанности и промышленной кооперации и укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. Как пишет People's Daily, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российское взаимодействие в различных областях сохраняет здоровую динамику роста и вносит значительный вклад в мировое развитие.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн принял участие в Китайско-российском бизнес-форуме, выразив надежду на углубление обменов между деловыми кругами Китая и России. Как передаёт People's Daily, он заявил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российское сотрудничество в различных областях сохраняет здоровую динамику роста и вносит значительный вклад в мировое развитие.

Китай готов работать с Россией для реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, продвижения двусторонней торговли, углубления инвестиционного сотрудничества, повышения уровня взаимосвязанности и промышленной кооперации, укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, указал вице-премьер.

Хэ Лифэн акцентировал внимание, что Китай будет неуклонно продвигать модернизацию в китайском стиле, стремиться к достижению высококачественного развития и расширять открытость высокого уровня, предоставляя другим странам, включая Россию, новые возможности для развития.

Он выразил надежду, что деловые круги Китая и России будут участвовать в углублённых обменах и работать рука об руку, чтобы вписать новую страницу в историю китайско-российского практического сотрудничества.

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в работе форума и выступил с речью. Перед церемонией открытия Хэ Лифэн также провёл встречу с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко.