People's Daily: Китай предоставит России и другим странам новые возможности для развития
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн принял участие в Китайско-российском бизнес-форуме, выразив надежду на углубление обменов между деловыми кругами Китая и России. Как передаёт People's Daily, он заявил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российское сотрудничество в различных областях сохраняет здоровую динамику роста и вносит значительный вклад в мировое развитие.
Китай готов работать с Россией для реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, продвижения двусторонней торговли, углубления инвестиционного сотрудничества, повышения уровня взаимосвязанности и промышленной кооперации, укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, указал вице-премьер.
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