Politico: Дания предложила себя в качестве площадки для мирных переговоров по Украине

Дания хотела бы провести у себя переговоры между Россией и Украиной. С таким предложением выступил глава МИД Дании. По мнению министра, если стороны согласятся, то такой саммит можно было бы организовать уже в июле этого года, сообщает Politico.
Дания, «очевидно, хотела бы провести у себя» переговоры между Россией и Украиной, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. «Если Украина сочтёт, что пришло время для такой встречи, это будет замечательно», — цитирует министра Politico. По мнению датского дипломата, его страна в сжатые сроки могла бы организовать конференцию уже в этом июле, в том числе обеспечить необходимое участие таких стран, как Бразилия, Индия и Китай.
«Хотя Москва и Киев заявляют, что открыты для мирных переговоров, они расходятся во взглядах на то, какой должна быть отправная точка переговоров», — отмечается в статье.
В качестве предварительных условий Украина выдвигает восстановление своей территориальной целостности и «выстраивание архитектуры безопасности на евро-атлантическом пространстве, включая гарантии для Украины», — пишет Politico. Россия же настаивает на принципиальном отказе Украины от вступления в НАТО и ЕС, а также признании новых границ в качестве основы для начала переговоров.
В последние месяцы страны глобального Юга поочерёдно пробовали себя в роли посредников между Россией и Украиной. Например, Китай и Бразилия направляли своих дипломатов в Москву и Киев. Однако западные партнёры Украины сомневались в результативности этих попыток.
По информации издания, «некоторые западные лидеры назвали попытки Пекина нереалистичными, учитывая его позицию как одного из главных союзников Москвы», а заявления бразильского президента о затягивании войны из-за оружейных поставок Украине «вызвали гнев западных союзников Украины». Запланированная на полях саммита «Большой семёрки» встреча между президентами Зеленским и Лула да Силвой также не состоялась, как сообщает Politico, из-за опоздания украинского лидера.
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