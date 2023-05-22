«Поддерживать Украину, но говорить с Россией» — глава МИД Австрии рассказал о политике своей страны в условиях нейтралитета

В преддверии встречи министров иностранных дел ЕС Александер Шалленберг раскрыл детали своей восточноевропейской стратегии. В интервью Die Welt он поддержал санкции против России, но пообещал сохранять контакты с Москвой и одновременно предостерёг от поспешного принятия Украины в ряды ЕС.

Австрия не участвует в поставках летального вооружения на Украину, но это не означает, что Вена не поддерживает все санкции против России, заявил в интервью Die Welt глава МИД страны Александер Шалленберг.

Нейтралитет, по его словам, означает лишь то, что Австрия не входит в военные блоки и будет вынуждена рассчитывать только на себя в критической ситуации. Именно поэтому правящая в Австрии коалиция зелёных и Австрийской народной партии увеличивает расходы на оборону до 1,5% ВВП страны в этом году, отмечает министр.

При этом Шалленберг подтвердил журналисту Die Welt, что Австрия сохраняет «неформальные контакты с российским правительством». Свою политику он строит исходя из того, что «политическое руководство в России не сменится до конца десятилетия». Хотя в отношениях между Россией и Западом утрачен кредит взаимного доверия, в рамках глобальной ответственности необходимо сохранять контакты, уверен дипломат.

«Россия не исчезла с карты. Россия остаётся крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей ядерной державой на планете», — цитирует Шалленберга Die Welt. Без участия России в международных договорах и организациях невозможно, например, решение вопросов защиты климата и экологии. Вместе с тем, по мнению министра, на таких площадках, как ООН и ОБСЕ, Запад должен твёрдо доносить свою позицию.

Западу необходимо продолжать поддерживать Украину в «военных, гуманитарных и экономических вопросах». Цена санкций для России должна быть высокой, в том числе как инструмент устрашения для других стран, потому что в международных отношениях «нельзя прибегать к законам джунглей», — отмечает он.

Александер Шалленберг, впрочем, убеждён, что Украину не следует принимать в ЕС раньше других кандидатов.

«В Салониках 20 лет назад мы пообещали странам Юго-Восточной Европы вступление. Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по полосе обгона, а страны Западных Балкан останутся на обочине», — заявил министр.

Если бы Украина и Молдавия получили преимущества при вступлении в ЕС, это бы расставило «неправильные» акценты и привело к дестабилизации Балкан, к «усилению там влияния Китая, России, Турции и других субъектов», — считает Шалленберг.