El País: ЕС опасается, что поддержка Вашингтоном Украины ослабнет, если контрнаступление будет неудачным

В Евросоюзе опасаются, что в случае, если контрнаступление Киева не принесёт какого-либо заметного результата, поддержка Украины со стороны США ослабнет, пишет El País. Как поясняет издание, произойти так может из-за того, что в Америке в преддверии выборов 2024 года наступает напряжённый период президентской гонки.

Украинский конфликт вот-вот вступит в фазу, которая, как ожидается, станет решающей, пишет El País. Пока полмира ждёт контрнаступления киевских войск, подпитываемых беспрецедентными поставками западного оружия, ситуация принимает решающий оборот.



«Настоящее и будущее Украины во многом будет зависеть от того, что киевская армия сумеет вернуть в рамках этого усилия. Киев и Запад это знают; Москва этого боится», — утверждает издание.



Осознавая всю важность этого контрнаступления, Евросоюз обеспокоен тем, что в случае, если оно не будет особо победоносным — по крайней мере зримо, — то поддержка США, где наступает напряжённый момент во внутренней политике из-за президентских выборов 2024 года, может начать ослабевать.



Союзники Киева продолжают рыться в своих истощающихся арсеналах, глядя на США, которые по-прежнему отказываются переходить красную черту и начать поставлять Украине свои истребители.



Долгожданная коалиция по отправке современных боевых самолётов пока не заработала, несмотря на давление со стороны Великобритании, Франции, Нидерландов и других европейских государств.



На этой неделе после визита украинского президента Владимира Зеленского Лондон и Париж пошли ещё дальше, учредив учебные программы для украинских пилотов — пока теоретические, без доступа к самолётам. Тем самым они устранили один из доводов США, не позволяющих передать драгоценные американские F-16 Киеву из-за неподготовленности украинской армии.



Однако пока Вашингтон не разрешил киевским военным тренироваться на борту этих самолётов американского производства, а разрешение США требуется для этого, даже если боевые машины принадлежат европейским странам.



Вашингтон и Брюссель взяли на себя разные обязательства по отношению к Киеву. При этом и США, и ЕС исходят из того, что они будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Соединённые Штаты с начала конфликта оказали военную поддержку, по данным Госдепа, на сумму $36,9 млрд, Брюссель, между тем, уже обозначил рамки долгосрочных отношений, объявив Украину страной — кандидатом на вступление в ЕС.



Кроме того, Евросоюз также поддержал Украину €72 млрд. Согласно данным Европейского союза, из этой суммы чуть больше половины пришлось на финансовую помощь, а на военную, дипломатическую и оборонную помощь были направлены €15,3 млрд.



Администрация Джо Байдена не проявляет признаков усталости в своей поддержке, но в то же время осознаёт, что должна показать, что многомиллиардная помощь Киеву приносит результат. Конфликт длится уже почти 15 месяцев, и арсеналы союзников всё больше пустеют, а финансовые способы «для подпитки Киева» становятся всё менее гибкими.



Согласно различным опросам, поддержка украинцев со стороны американцев не уменьшилась, но их озабоченность по поводу дальнейшей поддержки Киева возрастает.



Так, в апреле опрос, проведённый компанией Ipsos и Мэрилендским университетом, показал, что, по мнению 46% граждан США, Вашингтон должен сохранять поддержку только в течение одного или двух лет, при этом 38% опрошенных заявили, что Соединённые Штаты должны поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо.



Среди военных экспертов и представителей разведки существует некоторый консенсус по поводу того, что конфликт вряд ли закончится в этом году. И если он застопорится, то время может начать играть на руку не только России, но и всё более напористому Китаю.



«В любом случае этот сценарий не в пользу Запада, поскольку может ослабить поддержку даже тех, кто сейчас крепко её сохраняет. Это может привести не только к сокращению военной помощи Киеву, но и к давлению на него с целью усадить его за стол переговоров для обсуждения с Россией условий некоего соглашения», — пишет El País.