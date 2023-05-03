Press TV: «фальшивая демократия» — экс-кандидат в президенты раскритиковал политическую систему США

Сопредседатель американской партии «Вперёд» Эндрю Янг выступил с обличением действующей в стране электоральной системы. По его словам, если бы кандидатов в президенты выбирало широкое большинство американцев, то ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не дошли бы до праймериз 2024 года, сообщает Press TV.

Бывший кандидат в президенты США и сопредседатель партии «Вперёд» Эндрю Янг обрушился с критикой на действующую в стране политическую систему. По его словам, она представляет собой «фальшивую демократию», передаёт Press TV.

«Наши жизни могут просто утонуть в грязи, это не имеет значения в существующей политической системе. И поэтому в настоящий момент существует эта, по сути, фальшивая демократия», — отметил политик.

«И именно её мы должны встряхнуть и изменить, — подчеркнул он. — Единственный способ получить экономику, ориентированную на простого человека, или решить любую из наших проблем — это воссоздать в нашей стране подлинную демократию».

Янг также отметил, что американская электоральная система «всё искажает», поскольку позволяет лишь небольшому проценту людей определять кандидатов в президенты. Если бы их выбирало большинство, то ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не дошли бы до праймериз 2024 года.

«Процесс выдвижения кандидатов контролирует мизерная часть населения. И она идеологически не созвучна среднему американцу», — подчеркнул политик. «Если бы решение предоставили широкой американской общественности и сказали: «Кто должен быть кандидатом», то мы не получили бы противостояние Байдена с Трампом», — добавил он.

На прошлой неделе Байден официально объявил о начале предвыборной кампании. Он уже является старейшим президентом в истории США, и к концу его потенциального второго срока ему исполнится 86 лет, напоминает телеканал.

Глава Белого дома настаивает, что ему необходимо продлить полномочия, чтобы реализовать обещания и «полностью восстановить репутацию» США. Но в различных опросах общественного мнения большинство американцев признаются, что не хотят повторения гонки между Трампом и Байденом, обращает внимание Press TV.