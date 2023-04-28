Обозреватель AT: провальная политика Байдена свидетельствует, что он не заслуживает нового президентского срока

За время своего пребывания в Белом доме действующий президент США Джо Байден уже потерпел массу неудач на всех возможных фронтах — от катастрофического ухода из Афганистана до кризиса в социальной и экономической сфере, пишет Крис Талго на страницах American Thinker. По мнению автора, жалкий список достижений Байдена на фоне длинного перечня его провалов наглядно демонстрирует, что он не заслуживает шансов на повторное избрание, поскольку американцы не могут позволить себе терпеть ещё четыре года такой неудачной политики.

Поскольку нынешний президент США Джо Байден официально объявил о том, что он намерен принимать участие в в следующих выборах в 2024 году, американцам необходимо здраво оценить итоги его правления и ответить для себя на два важных вопроса, пишет Крис Талго в статье для American Thinker. Первый из них заключается в том, может ли Америка позволить себе терпеть ещё четыре года такой же политики Байдена, а второй — насколько улучшилось качество жизни обычных граждан после его прихода в Белый дом, поясняет автор.



«Что касается первого вопроса, то рискну утверждать, что большинство американцев — разумеется, если они будут абсолютно честны сами с собой, — ответят на него решительным «нет». Поскольку я обладаю здравым смыслом и умею считать», — отмечает Талго. Как свидетельствует статистика, если на 20 января 2021 года, когда Байден принял присягу, государственный долг США составлял $27,7 трлн, то к текущему моменту он уже достиг $31,7 трлн, говорится в статье.



Это связано с тем, что за последние два года президент подписал «План спасения Америки» на общую сумму $1,9 трлн, «Закон об инфраструктуре» на $1,1 трлн и «Закон о снижении инфляции» на $370 млрд, а также множество других законопроектов, предполагающих очень серьёзные расходы, поясняет автор. По оценкам экспертов, в результате бюджетный дефицит в США вплоть до 2031 финансового года будет составлять примерно на $6 трлн больше, чем было до прихода администрации Байдена к власти.



В пересчёте на каждое американское домохозяйство это означает примерно по $46 тыс. долговых обязательств, констатирует American Thinker. Но несмотря на эти цифры, во время своего обращения к конгрессу в этом году Байден заявил об обратном: «За последние два года моя администрация добилась сокращения дефицита более чем на 1,7 триллиона долларов — это самое большое сокращение дефицита в американской истории». Между тем цифры наглядно показывают, что это абсолютная ложь, подчёркивает автор.



Кроме того, Соединённые Штаты также не могут позволить себе «ещё четыре года держать южную границу открытой настежь», поскольку это уже и так привело к масштабному гуманитарному кризису из-за наплыва нелегальных мигрантов, спроцовировало «эпидемию фентаниловой зависимости» в Америке и укрепило позиции мексиканских наркокартелей, говорится в статье. Причём всё это произошло именно в период президентства Байдена, констатирует автор.



По его мнению, американцы также не в состоянии будут выдержать ещё четыре года расового разобщения и продвижения «критической расовой теории» в системе образования, а также спорных инициатив по продвижению «разнообразия, справедливости и инклюзивности» на рабочих местах.



Среди массы других ошибочных решений, которые Байден прямо или косвенно поддерживал, можно также отметить внедрение рейтингов ESG (оценка качества экологического, социального и корпоративного управления), фактически разрушающих экономику и финансовые институты в США, открытой пропаганды смены пола среди молодёжи, всплеска преступности, попыток поспешно перейти к зелёной энергетике, что фактически подрывает нынешнюю систему энергоснабжения, и многое другое, говорится в статье.



При этом и на вопрос об улучшении качества жизни большинство американцев наверняка ответят отрицательно, поскольку бездумные расходы администрации Байдена уже спровоцировали мощную инфляцию, которая сейчас уничтожает некогда легендарную американскую мечту. Как показывают результаты множества опросов, почти шестеро из десяти американцев сейчас с трудом живут от зарплаты до зарплаты, причём подавляющее большинство из них называют инфляцию главной причиной их финансовых проблем, пишет American Thinker.



Статистика также показывает, что при администрации Байдена неравенство в доходах лишь увеличилось, цены на заправках и в продуктовых магазинах взлетели до небес, а общая сумма непогашенных задолженностей американцев по кредитным картам уже превысила триллион долларов. «Другими словами, почти по всем экономическим показателям американцы сегодня живут хуже, чем до того момента, как Байден вошёл в Овальный кабинет», — констатирует автор. Тем не менее не видно никаких признаков того, что президента действительно волнует то бедственное состояние, в котором оказались миллионы американцев за время его правления.



Печальная истина заключается в том, что президент Байден фактически уже потерпел неудачу на всех возможных фронтах, говорится в статье: «Его внешнеполитические злоключения и катастрофический вывод войск из Афганистана придали смелости нашим врагам за границей. Его глупая экономическая программа делает американцев беднее и ставит под угрозу закрепившийся за долларом статус мировой резервной валюты».



Результаты внутренней политики Байдена и его администрации оказались для США тоже довольно плачевными, отмечает автор: «Его социальная политика порождает беспорядки на улицах. А его склонность использовать механизмы федерального правительства в качестве оружия против своих политических врагов представляет собой непосредственную угрозу для свободы и принципов, лежащих в основе нашей конституционной республики».



Несмотря на всё это, действующий президент уже официально озвучил своё намерение вступить в предвыборную гонку и попытаться вновь одержать победу на выборах в 2024 году, говорится в статье. «Однако жалкий список его достижений и очень длинный список его провалов наглядно демонстрируют нам, что Байден не заслуживает второго шанса», — заключает автор.