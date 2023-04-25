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СNN: «невиданная в истории гонка» — Байден и Трамп снова встретятся в борьбе за пост президента США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Предстоящая предвыборная кампания за пост президента США обещает стать беспрецедентной в американской истории, пишет СNN. Как отмечает издание, повторение дуэли между Джо Байденом и Дональдом Трампом будет проходить в максимально невыгодных для действующего президента условиях, но опасность, исходящая для страны от его противника, может укрепить его шансы на успех.
СNN: «невиданная в истории гонка» — Байден и Трамп снова встретятся в борьбе за пост президента США

Президент Джо Байден во вторник 25 апреля начал беспрецедентную кампанию по переизбранию с призывом к американцам снова выбрать его ради спасения страны, пишет CNN. Как сообщает издание, президент «подогрел» свою заявку на переизбрание, опубликовав предвыборный видеоролик. «Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я сказал, что мы ведём битву за душу Америки. И мы всё ещё её ведём», — говорит он в видеоролике, который открывается кадрами восстания 6 января 2021 года и демонстраций за право на аборты у Верховного суда США.

Как отмечается в статье, выдвижение президента на второй срок будет происходить в условиях, которые в обычной ситуации можно было счесть бесперспективными: его рейтинг одобрения находится на низком уровне и не превышает 40%, а страна истощена чередой кризисов, связанных с пандемией и инфляцией. Опросы показывают, что большинство избирателей – и даже большинство демократов – не хотят, чтобы Байден снова баллотировался на пост президента. И последнее, чего, похоже, хочет страна, — это матча-реванша Байдена с Дональдом Трампом, который в настоящее время является лидером в предвыборной гонке среди республиканцев, замечает CNN.

Тем не менее именно сильные позиции Трампа позволяют обосновать кандидатуру Байдена, отмечается в статье. Действующий президент считает, что он — лучшая ставка демократов, призванная помешать его предшественнику снова выиграть выборы.

«Удивительно, но та же мотивация, которая лежала в основе его предвыборной кампании за Белый дом в 2020 году, — угроза Трампа демократическим институтам и ценностям США — станет основой кампании по переизбранию», — констатирует CNN.

Хотя за 18 месяцев, оставшихся до президентских выборов в США, ход кампании может неожиданным образом измениться, тем не менее «обстоятельства создают уникальную президентскую гонку, которая отражает расколотое, неурегулированное состояние страны и, вероятно, снова бросит вызов политическим институтам и американскому единству», — предупреждает автор статьи. Возможно, что бороться за пост президента будет действующий глава государства, которому к концу второго срока исполнится 86 лет, и претендент, которому на тот же момент будет 82.

Ещё более примечательным является тот факт, что Трамп стремится «совершить подвиг», удавшийся лишь однажды в истории США Гроверу Кливленду, который был президентом несколько сроков, но не подряд. Как поясняет издание, президенты, потерпевшие поражение после первого срока, обычно уходят в отставку и не возвращаются. Однако Трамп по-прежнему остаётся доминирующей фигурой в Республиканской партии, отмечает CNN.

По убеждению автора статьи, угроза демократии со стороны Трампа сегодня только возросла, и этот фактор сыграет на руку предвыборной кампании Байдена. На своём первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, в прошлом месяце Трамп предупредил: «Либо «глубинное государство» уничтожит Америку, либо мы уничтожим «глубинное государство». Пообещав очистить судебную систему от «головорезов и преступников», он добавил: «Я ваш воин. Я ваше правосудие».

«Антидемократическая риторика» Трампа указывает на ещё одно удивительное свойство гонки 2024 года, к которой Байден, как ожидается, официально присоединится во вторник. Трамп столкнулся с реальной угрозой уголовных обвинений в связи с «его попытками фальсифицировать выборы 2020 года», а также в связи с хранением секретных документов в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Тем не менее на данный момент ни один потенциальный соперник Трампа в Республиканской партии не сумел или не осмелился использовать юридические проблемы экс-президента в политических целях. Это укрепляет веру многих демократов в то, что именно Трамп станет официальным кандидатом на пост президента от Республиканской партии.

Однако Байден в своей предвыборной кампании не может просто полагаться на тот факт, что он не Трамп, пишет газета. Ему придётся защищать итоги своего правления и убеждать избирателей, что они находятся в лучшем положении, чем когда он пришёл к власти. Ему также не избежать вопросов, связанных с его возрастом. Любые признаки нестабильности или усталости дадут республиканцам повод утверждать, что его следует отправить в отставку.

В свою защиту президент, по мнению издания, будет утверждать, что американцы не могут позволить себе хаос, который царил во время последнего пребывания Трампа в Белом доме. Он может указать на масштабный двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру, который, по утверждению Белого дома, станет залогом промышленного возрождения на Среднем Западе.

Безработица постоянно находилась на низком уровне, пока Байден находился у власти, хотя самая высокая инфляция за 40 лет «убедила многих американцев в том, что они оказались в ловушке затяжного экономического кризиса». Высокие цены на газ в прошлом году имели аналогичный эффект. Как предупреждает CNN, любой экономический спад в следующем году может стать «катастрофичным для надежд президента и сыграть на руку предвыборным заявлениям Трампа о том, что страна переживала золотой век, когда он был у власти».

Байден также наверняка сравнит своё «возрождение Западного альянса в защиту Украины» с «продолжающимся поклонением Трампа российскому президенту Владимиру Путину как герою», уверен автор статьи. Демократы также будут стремиться использовать отмену конституционного права на аборт консервативным большинством в Верховном суде, созданным Трампом, и стремление консерваторов полностью запретить эту процедуру в стране. «В конечном счёте, президент знает, что его судьба будет зависеть от тех же колеблющихся штатов, которые привели его к власти с небольшим отрывом», — заключает издание.

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источник
CNN США Северная Америка
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