СNN: «невиданная в истории гонка» — Байден и Трамп снова встретятся в борьбе за пост президента США

Предстоящая предвыборная кампания за пост президента США обещает стать беспрецедентной в американской истории, пишет СNN. Как отмечает издание, повторение дуэли между Джо Байденом и Дональдом Трампом будет проходить в максимально невыгодных для действующего президента условиях, но опасность, исходящая для страны от его противника, может укрепить его шансы на успех.

Президент Джо Байден во вторник 25 апреля начал беспрецедентную кампанию по переизбранию с призывом к американцам снова выбрать его ради спасения страны, пишет CNN. Как сообщает издание, президент «подогрел» свою заявку на переизбрание, опубликовав предвыборный видеоролик. «Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я сказал, что мы ведём битву за душу Америки. И мы всё ещё её ведём», — говорит он в видеоролике, который открывается кадрами восстания 6 января 2021 года и демонстраций за право на аборты у Верховного суда США.

Как отмечается в статье, выдвижение президента на второй срок будет происходить в условиях, которые в обычной ситуации можно было счесть бесперспективными: его рейтинг одобрения находится на низком уровне и не превышает 40%, а страна истощена чередой кризисов, связанных с пандемией и инфляцией. Опросы показывают, что большинство избирателей – и даже большинство демократов – не хотят, чтобы Байден снова баллотировался на пост президента. И последнее, чего, похоже, хочет страна, — это матча-реванша Байдена с Дональдом Трампом, который в настоящее время является лидером в предвыборной гонке среди республиканцев, замечает CNN.

Тем не менее именно сильные позиции Трампа позволяют обосновать кандидатуру Байдена, отмечается в статье. Действующий президент считает, что он — лучшая ставка демократов, призванная помешать его предшественнику снова выиграть выборы.

«Удивительно, но та же мотивация, которая лежала в основе его предвыборной кампании за Белый дом в 2020 году, — угроза Трампа демократическим институтам и ценностям США — станет основой кампании по переизбранию», — констатирует CNN.

Хотя за 18 месяцев, оставшихся до президентских выборов в США, ход кампании может неожиданным образом измениться, тем не менее «обстоятельства создают уникальную президентскую гонку, которая отражает расколотое, неурегулированное состояние страны и, вероятно, снова бросит вызов политическим институтам и американскому единству», — предупреждает автор статьи. Возможно, что бороться за пост президента будет действующий глава государства, которому к концу второго срока исполнится 86 лет, и претендент, которому на тот же момент будет 82.

Ещё более примечательным является тот факт, что Трамп стремится «совершить подвиг», удавшийся лишь однажды в истории США Гроверу Кливленду, который был президентом несколько сроков, но не подряд. Как поясняет издание, президенты, потерпевшие поражение после первого срока, обычно уходят в отставку и не возвращаются. Однако Трамп по-прежнему остаётся доминирующей фигурой в Республиканской партии, отмечает CNN.

По убеждению автора статьи, угроза демократии со стороны Трампа сегодня только возросла, и этот фактор сыграет на руку предвыборной кампании Байдена. На своём первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, в прошлом месяце Трамп предупредил: «Либо «глубинное государство» уничтожит Америку, либо мы уничтожим «глубинное государство». Пообещав очистить судебную систему от «головорезов и преступников», он добавил: «Я ваш воин. Я ваше правосудие».

«Антидемократическая риторика» Трампа указывает на ещё одно удивительное свойство гонки 2024 года, к которой Байден, как ожидается, официально присоединится во вторник. Трамп столкнулся с реальной угрозой уголовных обвинений в связи с «его попытками фальсифицировать выборы 2020 года», а также в связи с хранением секретных документов в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Тем не менее на данный момент ни один потенциальный соперник Трампа в Республиканской партии не сумел или не осмелился использовать юридические проблемы экс-президента в политических целях. Это укрепляет веру многих демократов в то, что именно Трамп станет официальным кандидатом на пост президента от Республиканской партии.

Однако Байден в своей предвыборной кампании не может просто полагаться на тот факт, что он не Трамп, пишет газета. Ему придётся защищать итоги своего правления и убеждать избирателей, что они находятся в лучшем положении, чем когда он пришёл к власти. Ему также не избежать вопросов, связанных с его возрастом. Любые признаки нестабильности или усталости дадут республиканцам повод утверждать, что его следует отправить в отставку.

В свою защиту президент, по мнению издания, будет утверждать, что американцы не могут позволить себе хаос, который царил во время последнего пребывания Трампа в Белом доме. Он может указать на масштабный двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру, который, по утверждению Белого дома, станет залогом промышленного возрождения на Среднем Западе.



Безработица постоянно находилась на низком уровне, пока Байден находился у власти, хотя самая высокая инфляция за 40 лет «убедила многих американцев в том, что они оказались в ловушке затяжного экономического кризиса». Высокие цены на газ в прошлом году имели аналогичный эффект. Как предупреждает CNN, любой экономический спад в следующем году может стать «катастрофичным для надежд президента и сыграть на руку предвыборным заявлениям Трампа о том, что страна переживала золотой век, когда он был у власти».

Байден также наверняка сравнит своё «возрождение Западного альянса в защиту Украины» с «продолжающимся поклонением Трампа российскому президенту Владимиру Путину как герою», уверен автор статьи. Демократы также будут стремиться использовать отмену конституционного права на аборт консервативным большинством в Верховном суде, созданным Трампом, и стремление консерваторов полностью запретить эту процедуру в стране. «В конечном счёте, президент знает, что его судьба будет зависеть от тех же колеблющихся штатов, которые привели его к власти с небольшим отрывом», — заключает издание.