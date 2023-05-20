Guardian: Венгрия грозит заблокировать военную помощь Евросоюза Украине

Венгрия снова пригрозила заблокировать дальнейшее выделение средств Евросоюза на вооружение Украины, сообщает британская газета The Guardian. Страна обещает пойти на этот шаг, если Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны. Новый пакет антироссийских санкций, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, «полностью противоречит здравому смыслу», и Будапешт угрожает его не поддержать.

Венгрия усилила угрозы заблокировать дальнейшее выделение средств ЕС на вооружения для Украины. Это омрачило демонстрацию единства западных стран на саммите G7, пишет британская газета The Guardian.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его правительство заблокирует выделение ещё €500 млн из Европейского фонда мира, используемого для возмещения расходов стран-членов ЕС, поставляющих военную помощь Украине, если Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны.

Выступая в четверг, Сийярто также заявил, что последний план санкций ЕС против России «полностью противоречит здравому смыслу» и что предыдущие 10 пакетов санкций потерпели неудачу, о чём также сообщается на сайте венгерского правительства. Дипломаты ЕС говорят, что Венгрия грозится наложить вето на 11-й пакет санкций из-за ситуации с OTP Bank, — Будапешт часто угрожал так поступить, но никогда не предпринимал такого шага.

Такого рода комментарии контрастируют с демонстрацией единства, которую богатейшие промышленные страны хотят показать на саммите G7 в Хиросиме, где США и Великобритания объявили о новых санкциях против России, подчёркивает The Guardian. Угрозы Венгрии, вероятно, омрачат встречу министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, равно как и продолжающиеся переговоры по последним санкциям против России.

Венгрия заявила, что блокирует последний транш средств Европейского фонда мира, поскольку инициатива была разработана для укрепления глобальной безопасности Европы и не должна была использоваться исключительно на Украине.

Один высокопоставленный дипломат ЕС назвал этот аргумент «немного неискренним», добавив: «Время выбрано неудачно, потому что Украина находится накануне масштабного наступления, чтобы попытаться отбросить российскую агрессию. Это заставляет меня задуматься, нет ли здесь более узких экономических интересов».

Будапешт также обратил внимание на то, что Киев включил венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны, в который входят пять греческих компаний, четыре китайских, четыре французских, три американских и одна британская, отмечает The Guardian.

В то время как дипломаты ЕС раздражены тем, что Венгрия связывает эти вопросы между собой, Киев также испытывает разочарование. «Украина всегда должна спрашивать себя: помогают ли нам наши действия или только усложняют ситуацию?» — сказал дипломат ЕС, добавив, что со стороны Венгрии это всё ещё «неправильный подход».

Европейский фонд мира был создан в 2021 году, чтобы помочь ЕС предотвращать конфликты и укреплять безопасность по всему миру. После начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС согласился потратить €4,6 млрд на военную помощь Украине через этот фонд, что стало историческим решением о финансировании вооружений для страны, находящейся в состоянии войны. Согласно существующему механизму, страны-члены ЕС просят возместить им расходы на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, которую они направляют на Украину.

Второй высокопоставленный дипломат преуменьшил последствия венгерской угрозы, заявив, что она не окажет «настоящего влияния на реальную жизнь» и не изменит объём поставок на Украину.

Венгрия отказалась поставлять Украине какое-либо военное оборудование и выступает против санкций ЕС в отношении России, но до сих пор не блокировала ни выделение средств, ни общий пакет санкций, напоминает британская газета.

Отношения Венгрии с остальными членами ЕС, включая её некогда союзника Польшу, находятся на рекордно низком уровне. Настроение вряд ли изменится в ближайшее время, особенно после того, как Виктор Орбан недавно сравнил амбиции ЕС со стремлением Адольфа Гитлера доминировать в Европе, отмечает The Guardian.

«Византийская империя, Карл Великий, Оттон, Наполеон, Гитлер — все они мечтали о европейском единстве», — сказал Орбан в своей речи, предположив, что та же тенденция сохраняется и по сей день.

В ответ на это министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил: «Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они чувствуют себя некомфортно».