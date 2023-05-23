Bloomberg: расширение торговых связей — российский премьер начал визит в Китай

Глава российского правительства Михаил Мишустин на фоне активных попыток Москвы укрепить торговые связи с Пекином в условиях «всё более жёсткой международной изоляции» России начал свой двухдневный визит в КНР, передаёт Bloomberg.

По информации агентства, премьер-министр России уже выступил на проходящем в Шанхае российско-китайском бизнес-форуме, где заявил, что российские фермеры готовы нарастить сельскохозяйственный экспорт в Поднебесную. Господин Мишустин, в отношении которого ввели персональные санкции США, Австралия, Канада, ЕС, Новая Зеландия и Великобритания, также отметил, что Китай помог России сократить зависимость от доллара, чему, помимо прочего, поспособствовал рост торгового оборота в национальных валютах двух стран, говорится в материале Bloomberg.

Российский премьер должен будет в среду встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером китайского Госсовета Ли Цяном, дабы обсудить сотрудничество в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства, пишет сайт Bloomberg. Мишустин также проведёт встречу с экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, которая ныне занимает пост президента Нового банка развития в Шанхае.

В преддверии переговоров с главой российского правительства Ли Цян адресовал российско-китайскому бизнес-форуму письмо, в котором назвал предстоящую встречу «важным шагом» к претворению в жизнь договорённостей между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, отмечается в материале Bloomberg. «Китай готов наращивать экономические и торговые связи с Россией», — сообщил Ли в своём послании, цитаты из которого распространяет китайское телевидение.

Перед первым визитом господина Мишустина в КНР Си Цзиньпин отправил на Украину и в несколько европейских стран своего спецпосланника, напоминает корреспондент Bloomberg. Как подчёркивает журналист, совпавшие по времени визиты наглядно показывают стремление Пекина «сохранить равновесие между поддержанием отношений с Москвой и созданием для Си образа глобального миротворца, имеющего уникальные связи с лидерами по обе стороны» разворачивающегося на Украине конфликта.

Китай до сих пор отказывался присоединяться к развёрнутой Западом «санкционной кампании» против России, благодаря чему торговый оборот между двумя странами резко возрос, сообщает Bloomberg. В апреле объём экспорта китайских товаров в Россию достиг рекордных $9,6 млрд, увеличившись за год на 153%.

В свою очередь, Китай закупает много российского сырья — однако росту импорта пшеницы из России мешает целый ряд проблем, включая недостаточную развитость транспортной инфраструктуры, пишет сайт агентства. Мишустин, выступая во вторник в Шанхае, упомянул о необходимости укреплять продовольственную безопасность, отметив, что российские фермеры готовы расширить ассортимент поставляемых товаров.