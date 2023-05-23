WION: рано или поздно «постучит в дверь» — ВОЗ призывает заранее подготовиться к новой пандемии

Выступая на ежегодной ассамблее по проблемам здравоохранения в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что пришло время активизировать переговоры, направленные на принятие оперативных мер во время следующей пандемии. Он также призвал всех членов ВОЗ выполнить обязательства по увеличению ежегодного финансирования этой организации и предупредил, что новая пандемия рано или поздно «постучит в дверь», поэтому всем лучше подготовиться заранее, сообщает WION.

Следующая пандемия обязательно «постучит в дверь», так что лучше принять меры и подготовится к ней заранее — так считает руководство Всемирной организации здравоохранения, которое выступило в понедельник с призывом к разным странам осуществить необходимые реформы в рамках подготовки. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также попросил правительства всех стран, которые являются членами этой организации, выполнить предыдущие обязательства по увеличению ежегодного финансирования, пишет WION.



Гебрейесус выступил на ежегодной Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, которая совпала с 75-летием ВОЗ, отмечается в статье. Заседания в рамках этой десятидневной ассамблеи посвящены поиску решения глобальных проблем в сфере здравоохранения, включая вероятные новые пандемии, которые ожидают человечество в будущем.



Открытие ассамблеи произошло всего спустя несколько недель после того, как ВОЗ отменила глобальный статус чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с пандемией COVID-19, напоминает WION. Массовое распространение коронавирусной инфекции на протяжении более двух лет привело к гибели миллионов людей и к разрушительным последствиям для экономики во всём мире, подчёркивается в статье.



Выступая на ежегодной ассамблее по проблемам здравоохранения, гендиректор ВОЗ заявил, что пришло время активизировать переговоры, направленные на принятие оперативных мер в случае следующей пандемии. «Мы не можем отложить это в сторону», — подчеркнул Гебрейесус, предупредив, что следующая пандемия обязательно «постучит в дверь» и нужно быть к этому готовыми.



«Если мы не внесём необходимые изменения, кто тогда этим займётся? И если мы не сделаем это сейчас, то когда ещё?» — с такими вопросами обратился глава ВОЗ ко всем членам этой международной организации, говорится в статье. В настоящее время 194 государства, состоящие в ВОЗ, ведут переговоры о реформировании обязательных правил, закрепляющих их обязательства в случае возникновения международной угрозы для здоровья.



Сообщается также, что члены ВОЗ разрабатывают более широкий договор, касающийся ситуаций с возникновением пандемии, который планируется ратифицировать в следующем году. По мнению Гебрейесуса, это соглашение имеет первостепенную важность, поскольку нынешнее поколение уже испытало на себе, «насколько ужасным может быть небольшой вирус». Кроме того, участники нынешней ассамблеи рассмотрят бюджет ВОЗ на 2024—2025 годы.



ВОЗ при поддержке Вашингтона призывает к созданию глобального фонда для предотвращения пандемий на фоне призывов ускорить реформы после того, как в недавнем отчёте независимой экспертной комиссии эту организацию охарактеризовали как «недостаточно мощную» при анализе её действий во время вспышек COVID-19 по всему миру, поясняется в статье. Эксперты пришли к выводу, что ВОЗ имела довольно ограниченные полномочия и не смогла своевременно координировать меры по сдерживанию глобального распространения инфекции, заключает WION.