Sky News: в ВОЗ предупредили о неминуемой глобальной вспышке заражений корью

Ограничения в период пандемии коронавируса привели к опасности возникновения глобальной вспышки заражения корью, пишет Sky News, ссылаясь на отчёт ВОЗ. В организации предупредили, что в прошлом году рекордное количество детей не смогло привиться от кори: кроме того, произошёл спад количества вакцин от кори.

В ВОЗ и Федеральном агентстве здравоохранения США заявили, что над миром нависла «неминуемая угроза» распространения кори во всех регионах, сообщает Sky News. В отчёте двух организаций говорится, что за время пандемии коронавируса произошёл спад количества вакцин против кори: кроме того, заболевание отслеживалось менее пристально.

Корь является одним из самых заразных вирусных заболеваний в мире, однако его можно практически полностью предотвратить за счёт вакцинации, пишет Sky News. При этом для предотвращения вспышек кори уровень вакцинации населения должен достигать 95%. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией, в прошлом году почти 40 млн детей не получили прививки от кори.

В ВОЗ отметили, что в таких условиях сдерживание кори становится очень трудной задачей. Представитель организации Патрик О’Коннор заявил, что пока вспышки заболевания не наблюдается, но ситуация может резко измениться из-за высокой заразности кори. По данным статистики, в прошлом году было зафиксировано 9 млн заражений корью, из которых 128 тыс. завершились летальным исходом.

Корь обычно передаётся либо контактным, либо воздушно-капельным путём, пишет Sky News. Наибольшему риску заражения подвержены непривитые дети: симптомы кори обычно включают в себя повышенную температуру, мышечную боль и сыпь на коже.