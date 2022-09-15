Canal 26: в ВОЗ заявили о приближающемся конце пандемии

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16:33 ЦСКА и «Спартак» сыграют 16 октября в РПЛ Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала новую часть календаря чемпионата России по футболу с 11 по 17 туры.

16:31 Си Цзиньпин считает, что Россия и Китай должны отстаивать интересы развивающихся стран Китайский лидер Си Цзиньпин считает, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

16:27 Обвиняемый в домашнем насилии Гринвуд попал в заявку молодёжной команды МЮ на сезон Английский нападающий Мэйсон Гринвуд, обвиняемый в домашнем насилии, был включён в состав молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».

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16:20 Синоптики предупредили о потеплении в ЯНАО Температура воздуха в ЯНАО прогреется до +17 °С, сообщает сайт Обь-Иртышского УГМС.

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15:39 Канделаки выразила мнение, что со смертью Сунгоркина ушла эпоха Телеведущая, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки рассказала, каким человеком был главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

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