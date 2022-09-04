Коронавирус, безопасность, антипатия — Welt гадает, почему Путина не было на похоронах Горбачёва

Глава Кремля Владимир Путин решил не присутствовать на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачёва, сообщает Welt. По официальной версии, у него сейчас слишком напряжённый график, но это всего лишь половина правды, убеждён корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. По его мнению, Путин дистанцируется от похорон потому, что он считает Горбачёва могильщиком Советского Союза, боится коронавируса, а также опасается за свою безопасность.

Сегодня в Москве проходят похороны бывшего советского партийного и государственного лидера Горбачёва. Но из-за боевых действий на Украине гости из других государств на нём присутствовать не будут. И президент России Путин извинился за своё отсутствие. Тело Горбачёва сначала пролежит несколько часов в Доме профсоюзов недалеко от Кремля, где у людей будет возможность с ним проститься. После этого Горбачёва похоронят рядом с его женой Раисой на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие знаменитости. Германию будет представлять уполномоченный по делам посольства в Москве.

Узнаем больше у Кристофа Ваннера. На похоронах Путина не будет. Почему?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Стоит ради справедливости сразу сказать, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал заявление по этому поводу. Он сказал, что у российского президента напряжённый график, поэтому он не сможет принять участие в похоронах. Но, я думаю, что это всего лишь половина правды. До похорон Владимир Путин уже попрощался с бывшим президентом Советского Союза и поклонился у открытого гроба с телом Михаила Горбачёва. Но на большее Владимир Путин, я думаю, не готов. Он — не поклонник Михаила Горбачёва. Российский президент считает, что Горбачёв — могильщик Советского Союза. И мы знаем, что Владимир Путин думает по этому поводу. Он часто давал понять, что он убеждён в том, что крах Советского Союза в 1991 году был самой масштабной геополитической катастрофой XX века. И я считаю, что по этой причине он дистанцируется от участия в этих похоронах.

Возможно, есть ещё одна или две причины, почему он на них не будет присутствовать. Одна из них заключается в том, что Владимир Путин продолжает серьёзно относится к коронавирусу. Он неохотно окружает себя людьми, которые не были на карантине, прежде чем с ним встретиться. И вторая причина, по моему мнению, — это боевые действия на Украине. Никто не знает, что может произойти на таких массовых мероприятиях, когда все там соберутся. Я думаю, российские спецслужбы решили не рисковать. И поэтому Владимир Путин должен избегать таких массовых мероприятий, которые трудно контролировать.

С нами на связи из Москвы был Кристоф. Спасибо большое за ваши оценки.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2022 года.