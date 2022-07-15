Compact: боевые действия на Украине — это результат нарушенных обещаний НАТО

В 1990 году Запад обещал Советскому Союзу, что никакого дальнейшего расширения НАТО на Восток после объединения Германии не будет, пишет Compact. Но позже нарушил эту договорённость и не раз. Череда же таких предательств в конечном счёте привела к боевым действиям на Украине. При этом западные СМИ пытаются оспорить факт наличия обещаний, но этому противоречат заявления многих высокопоставленных политиков и дипломатов того времени, рассказывает немецкое издание.

К боевым действиям на Украине привёл длинный ряд нарушенных обещаний, данных НАТО России, пишет Compact. И в первую очередь речь идёт о гарантии, что альянс не будет расширятся на Восток. При этом мейнстримные СМИ на Западе пытаются замолчать этот факт или же оспорить его, но ряд заявлений высокопоставленных политиков и дипломатов свидетельствует о том, что такая договорённость действительно существовала.

31 января 1990 года Ганс-Дитрих Геншер, занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, заявил во время своего выступления в академии Тутцинг: «Чтобы не произошло в странах Варшавского договора, расширения территории НАТО на Восток, то есть ближе к границам Советского союза не будет. Запад должен проследить за тем, чтобы перемены в Восточной Европе и процесс объединения Германии не повлиял на советские интересы безопасности».

Франк Эльбе, который работал тогда руководителем аппарата министерства иностранных дел ФРГ, сообщает, что Геншер также обсуждал эту концепцию с бывшим государственным секретарём США Джеймсом Бейкером, и тот её одобрил. По его словам, он лично присутствовал при разговоре двух дипломатов о предоставлении Советскому Союзу гарантий, что НАТО не будет расширяться дальше Эльбы. Он также опровергает версию, что это было всего лишь личное заявление. Он убеждён в том, что это была официальная позиция альянса, озвученная в рамках обсуждения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года.

Собственно, это обещание и послужило основанием для заключения этого договора, поясняет Эльбе. К тому же схожие заявления делали члены правительств и дипломаты США, ФРГ, Франции и Великобритании, а также бывший генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер. Есть и официальный документ, подтверждающий наличие договорённости, а именно письмо Бейкера экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, в котором американский госсекретарь прямо говорит о том, что дал эти обещания советскому лидеру Михаилу Горбачёву.

Американский политолог Джошуа Шифринсон также нашёл в британском национальном архиве протокольную запись о разговоре представителей немецкого, британского, французского и американского министерств иностранных дел, в которой говорится: «Хробог (бывший статс-секретарь МИД Германии. — ИноТВ) сказал, что нам нужны новые идеи по поводу того, как обеспечить безопасность государств Восточной и Центральной Европы. В рамках переговоров в формате 2+4 мы дали чётко понять, что не будем расширять НАТО дальше Эльбы. Поэтому мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим странам».

Но эта договорённость не была зафиксирована письменно и не подлежала соблюдению в рамках международного права, объясняет Compact. При этом Россия выполнила свои обещания и полностью вывела войска из бывшего ГДР. Поэтому неудивительно, что в Москве напоминают Западу о данных гарантиях и воспринимают как предательство то, что НАТО всего лишь в течение короткого срока соблюдала договорённости, а потом стало стремительно расширятся. За несколько лет с 1999 года в альянс вступили все остальные страны Варшавского договора: Албания, Болгария, Чехословакия (сегодня Чехия и Словакия. — ИноТВ), Венгрия, Польша, Румыния, а также бывшие советские республики Эстония, Латвия и Литва.

Расколов же в 2014 году Украину на проевропейскую западную и пророссийскую восточную части Запад перешёл ещё одну красную черту, констатирует немецкое издание. При этом американцы активно поставляют Киеву оружие. По своим собственным данным, американцы отправили туда вооружения на $6 млрд, при чём половину из этой суммы ещё до начала боевых действий в феврале этого года. И в Вашингтоне хотят потратить на это ещё один миллиард. США хотят поставить Россию на колени и завладеть ценными ресурсами Украины. Такие редкоземельные металлы, как литий, который есть на Украине, очень важны в производстве мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров. И американцы готовы на многое пойти, чтобы их заполучить, ведь это поможет им в экономическом противостоянии с Китаем, так что конфликт будет только обострятся, заключает издание.