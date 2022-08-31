CBS News: «человек, изменивший ход истории» — Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни

Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачёв скончался в возрасте 91 года в Москве после лечения в Центральной клинической больнице в Москве, сообщает CBS News со ссылкой на российские государственные СМИ. Как отмечает издание, последнему советскому лидеру удалось изменить ход истории, но в своей стране он так и остался непонятым.

Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачёв скончался в возрасте 91 года, сообщает CBS News со ссылкой на российские государственные СМИ. Как передаёт сайт телеканала, причина его смерти не была обнародована, однако ранее сообщалось, что он проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве.

Горбачёв занимал пост Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год, напоминает издание. Во время своего пребывания на этой должности он руководил процессом снижения напряжённости холодной войны, «кульминацией которого стал распад СССР и падение Берлинской стены», пишет CBS News.

«Он не был похож на революционера и не намеревался им стать, но Горбачёв изменил ход истории», — говорится в статье. До Горбачёва советские лидеры никогда не выходили на улицы, не говоря уже о том, чтобы общаться с толпой. «Но в 1985 году самый молодой в истории Генеральный секретарь Коммунистической партии отбросил старые привычки в сторону», — вспоминает CBS News. Его политика гласности и перестройки сделала страну открытой.

«Несравнимое обаяние и стиль Горбачёва на мировой арене стали сигналом к начал оттепели в холодной войне», — пишет издание. Когда в 1987 году Горбачёв встретился с президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне, чтобы подписать Договор о ядерных силах средней дальности, было ясно, что бывшие враги нашли точки соприкосновения.В 1990 году Горбачёву была присуждена Нобелевская премия мира.

«Мир любил его, но советский народ отвернулся от своего лидера», — констатирует автор статьи. Его экономические реформы не сработали. Советские граждане «были голодными и всё больше злились», напоминает издание.

«История рассудит. Возможно Горбачёв — один из самых трагичных примеров того, что было названо теорией "Великого человека" в истории, когда нужный человек был на нужной работе в нужное время», — цитирует CBS News экс-заместителя госсекретаря США Строуба Толботта.