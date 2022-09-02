Корреспондент France 24 объяснил, почему Горбачёв популярнее на Западе, чем в России

Михаил Горбачёв, скончавшийся в среду на 92-м году жизни, успел стать настоящим героем в глазах западной публики — но в России к нему относились и относятся отнюдь не так однозначно, пишет сайт France 24. По мнению корреспондента канала в России Ника Холдсворта, нелюбовь россиян к последнему советскому лидеру связана с тем, что народная память связала с его образом тяжёлый переходный период 90-х — тогда как на Западе его запомнили прежде всего человеком, благодаря которому распад СССР не обернулся ядерной войной.

На смерть Михаила Горбачёва на Западе и в России отреагировали очень по-разному: тогда как западные лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, поминали последнего советского лидера тёплыми словами, называя «человеком мира, чьи решения открыли россиянам путь к свободе» и «изменили к лучшему весь мир», российский президент Владимир Путин в своей телеграмме с соболезнованиями семье Горбачёва «ограничился тем, что перечислил факты», заявив, что покойный «возглавлял нашу страну в период сложных драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», пишет сайт France 24.

Чтобы понять, почему Горбачёв при такой популярности на Западе настолько непопулярен в России, журналисты французского телеканала обратились к своему коллеге — российскому корреспонденту France 24 Нику Холдсворту.

По мнению Холдсворта, президент СССР стал героем в глазах западных лидеров и публики после падения железного занавеса прежде всего потому, что понимал своё место в истории и осознавал, что Советскому Союзу были необходимы реформы — что у него «не было будущего без отказа от мышления холодной войны». «Кроме того, у Горбачёва было естественное обаяние. Он был родом с юга России, а о людях оттуда часто говорят, что они мягче подходят к решению проблем», — также отметил журналист.

Холдсворт уверен: такая репутация Горбачёва на Западе никуда не денется. «Его главным достижением стало то, что под его началом без ядерной войны произошёл переход от Советского Союза к Российской Федерации, — разъяснил он коллегам. — Этот процесс мог потерпеть серьёзный коллапс: во время распада СССР были столкновения и в Нагорном Карабахе, и в Прибалтике, и всё могло сильно усугубиться, но не усугубилось».

Как напомнил журналист, Горбачёв очень хорошо понимал, что при крушении социалистического строя на территории отдельных стран соцблока оставалось ядерное оружие — и организовал такие, например, шаги, как вывоз ядерных боеголовок из ГДР. «Мы приблизились к катастрофе, но её не случилось — и я убеждён, что в этом главная заслуга Горбачёва, за которую его будут помнить», — констатировал корреспондент France 24.

По мысли Холдсворта, Горбачёв действительно верил, что у него получится реформировать Советский Союз, сохранив власть КПСС, но в отличие от своего предшественника Юрия Андропова просто не понимал, что «СССР — это и есть власть Компартии». «Горбачёв начал волну реформ — перестройку и гласность, — и импульс от этих сдвигов вырвал власть у него из рук. То есть он стал жертвой тех сил, которые он сам и привёл в движение, и из-за этого народ стал возлагать на него ответственность и за распад Советского Союза, и за то ужасное положение, в котором Россия оказалась в 90-е годы XX века», — считает корреспондент France 24.

А между тем страна в начале 90-х действительно пережила «тотальный коллапс», признал журналист. «У меня есть подруга, которой на момент распада СССР было 14 лет. Она жила в провинции. У её семьи был сберегательный счёт, на который откладывались деньги, чтобы к её восемнадцатилетию — то есть к 1995 году — купить ей автомобиль. Но к моменту, когда она отпраздновала 18-й день рождения, денег на этом счету из-за гиперинфляции едва хватило лишь на новую пару обуви», — рассказал корреспондент France 24.

Россиянам пришлось практически в одночасье перейти от относительно неплохого и стабильного уровня жизни к ситуации полного хаоса, в котором «можно всё», и этот переход стал для них огромным шоком, поведал коллегам Холдсворт. Винят они за это в первую очередь именно Горбачёва — и причина в том, что к 1991 году тот фактически был уже политическим «трупом», а на его фоне в гору шёл Борис Ельцин, который каждый день критиковал советского президента в телеэфире, отметил он.

На взгляд Холдсворта, Ельцин, сам того не ведая, был популистом — и за счёт своего «простецкого» стиля выгодно выделялся на фоне «интеллектуала» Горбачёва. «Я вспоминаю, как владелица квартиры, которую я снимал в Москве, в 1996 году впервые в жизни ходила на выборы. Помню, как она вышла из кабинки для голосования, подняла вверх большой палец и сообщила: «Я за Ельцина голосовала!» Она думала, что он замечательный человек», — приводит слова журналиста France 24. По мнению корреспондента канала, у Горбачёва такой связи с народом не было, поэтому Ельцин его без труда затмил.

Нельзя не упомянуть и «либеральных реформаторов», а также западных неолибералов, которые приехали в страну и рекомендовали экономические меры вроде шоковой терапии, подчеркнул Холдсворт в разговоре с коллегами. Некоторые члены правительства Ельцина говорили о необходимости смягчить переходный период, регулируя цены и применяя другие средства, но президент к ним не прислушался, и именно из-за этого перемены происходили с такой скоростью, заявил журналист. Однако к тому моменту в памяти народа человеком, который допустил развал, уже стал именно Горбачёв — и этот образ закрепился за ним окончательно, пояснил он.

«Горбачёв за своё наследие всерьёз не заступался — он всегда был закрытым и осторожным человеком. Однако не исключено, что позже его наследие будут воспринимать в России как глубоко позитивное — в том случае, если россияне поосведомлённее (те из них, кто ещё не уехал из страны) по-новому сравнят то, что у них было тогда, с тем, что пришло потом», — подытожил Холдсворт.