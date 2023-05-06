CNBC: в ВОЗ объявили об отмене чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет CNBC, ссылаясь на слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Гебрейесус заявил, что сейчас настало время относиться к коронавирусу так же, как к обычной инфекции. При этом он не исключил возникновения нового штамма и новой вспышки заражений.

Распространение коронавируса больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет CNBC, ссылаясь на заявление ВОЗ. «Уже более года пандемия находится на нисходящей траектории, учитывая возрастающий за счёт болезней и вакцин коллективный иммунитет, снижение смертности и снижение давления на здравоохранительные системы», — приводит издание слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Согласно официальным данным ООН, с момента объявления ВОЗ пандемии коронавируса как глобальной чрезвычайной ситуации 30 января 2020 года от заболевания во всём мире умерло почти 7 млн человек. При этом сам Гебрейесус заявил, что реальная цифра умерших намного больше и может составлять как минимум 20 млн человек.

По словам главы ВОЗ, риск возникновения нового штамма и всплеска заражений по-прежнему сохраняется, пишет CNBC. В этой связи Гебрейесус предостерёг государства от ликвидации систем, созданных для борьбы с вирусом. Однако сейчас пришло время относиться к коронавирусу так же, как и к другим инфекционным заболеваниям, отметил Гебрейесус.

CNBC напоминает, что коронавирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. После этого он быстро распространился по миру в начале 2020 года, спровоцировав беспрецедентные карантинные меры. «Пандемия коронавируса была не просто кризисом в сфере здравоохранения. Она вызвала серьёзную экономическую турбулентность, стоила триллионы, нарушила туризм и торговлю, потрясла бизнес и ввергла миллионы в нищету», — приводит издание слова Тедроса Гебрейесуса.