CNBC: в ВОЗ объявили об отмене чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет CNBC, ссылаясь на слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Гебрейесус заявил, что сейчас настало время относиться к коронавирусу так же, как к обычной инфекции. При этом он не исключил возникновения нового штамма и новой вспышки заражений.
Распространение коронавируса больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет CNBC, ссылаясь на заявление ВОЗ. «Уже более года пандемия находится на нисходящей траектории, учитывая возрастающий за счёт болезней и вакцин коллективный иммунитет, снижение смертности и снижение давления на здравоохранительные системы», — приводит издание слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.
Согласно официальным данным ООН, с момента объявления ВОЗ пандемии коронавируса как глобальной чрезвычайной ситуации 30 января 2020 года от заболевания во всём мире умерло почти 7 млн человек. При этом сам Гебрейесус заявил, что реальная цифра умерших намного больше и может составлять как минимум 20 млн человек.
По словам главы ВОЗ, риск возникновения нового штамма и всплеска заражений по-прежнему сохраняется, пишет CNBC. В этой связи Гебрейесус предостерёг государства от ликвидации систем, созданных для борьбы с вирусом. Однако сейчас пришло время относиться к коронавирусу так же, как и к другим инфекционным заболеваниям, отметил Гебрейесус.
CNBC напоминает, что коронавирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. После этого он быстро распространился по миру в начале 2020 года, спровоцировав беспрецедентные карантинные меры. «Пандемия коронавируса была не просто кризисом в сфере здравоохранения. Она вызвала серьёзную экономическую турбулентность, стоила триллионы, нарушила туризм и торговлю, потрясла бизнес и ввергла миллионы в нищету», — приводит издание слова Тедроса Гебрейесуса.
Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов считает, что петербургский «Зенит» вполне способен по итогам матча 26-го тура с московским «Спартаком» стать чемпионом России сезона-2022/23.
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что опасность затопления Запорожской области в связи с возможным прорывом дамбы Каховского водохранилища значительно уменьшилась после того, как специалисты открыли одну из шандор с целью спуска воды.
Стала известна детская программа Санкт-Петербургского международного книжного салона, который будет проходить 18–21 мая. Она включает мастер-классы, дебаты, встречи с писателями, театрализованные представления.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил, что опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с мотором.
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Александр Данильцев высказался о ситуации с торговыми отношениями между Россией и странами Европы. Основной профицит торгового баланса пришёлся на первую половину 2022 года, когда сохранялись высокие цены на энергоресурсы.
На заседании правительства Кировской области рассмотрели проект программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Документ должен пройти обсуждения с профессиональным сообществом, общественными организациями, депутатским корпусом, после чего его скорректируют.
Директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев высказался о ситуации на отечественном рынке автомобилей. По его словам, отмечен заметный рост покупательской активности и интереса клиентов в целом, если сравнивать с апрелем 2022 года.
В России члены запрещённой террористической организации «Артподготовка»* планировали 9 Мая провести фейковую акцию «Небесный полк» с целью осложнения работы российских систем противовоздушной обороны. Задержаны пять участников организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.