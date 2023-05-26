Interia: западные санкции не стали проблемой для российских производителей золота
После того как Москва начала СВО на Украине, многие международные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов перестали обслуживать золото из России. Благородный металл обычно попадал в Лондон, важный мировой центр торговли золотом, однако Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила импорт российского золота в слитках ещё 7 марта 2022 года. Но торговля российским золотом прекрасно продолжается на рынках ОАЭ, Китая и Турции. Как пишет Interia, об этом стало известно из российских таможенных реестров, которые попали в распоряжение СМИ. Всего на эти три страны приходилось 99,8% импорта российского золота в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года.
Как отмечает издание, ОАЭ импортировали из России за этот период 75,7 тонны золота на сумму $4,3 млрд. В 2021 году импорт золота из России в Эмираты составил всего 1,3 тонны. В течение года после начала конфликта на Украине Китай и Турция ввозили из России примерно по 20 тонн золота.
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