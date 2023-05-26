Interia: западные санкции не стали проблемой для российских производителей золота

Западные санкции, введённые против российской золотодобывающей промышленности, не стали ощутимой проблемой для производителей металла. Как пишет Interia, золото из России охотно покупают ОАЭ, Китай и Турция, и велика вероятность того, что оттуда оно попадает на западные рынки.

После того как Москва начала СВО на Украине, многие международные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов перестали обслуживать золото из России. Благородный металл обычно попадал в Лондон, важный мировой центр торговли золотом, однако Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила импорт российского золота в слитках ещё 7 марта 2022 года. Но торговля российским золотом прекрасно продолжается на рынках ОАЭ, Китая и Турции. Как пишет Interia, об этом стало известно из российских таможенных реестров, которые попали в распоряжение СМИ. Всего на эти три страны приходилось 99,8% импорта российского золота в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года.

Как отмечает издание, ОАЭ импортировали из России за этот период 75,7 тонны золота на сумму $4,3 млрд. В 2021 году импорт золота из России в Эмираты составил всего 1,3 тонны. В течение года после начала конфликта на Украине Китай и Турция ввозили из России примерно по 20 тонн золота.

Для ОАЭ импорт золота из России составил бы около 10% общего среднего объёма импорта этого сырья за последние несколько лет. В беседе с журналистами менеджер одной из компаний, отправляющих золото из России в Эмираты, сообщил, что российские компании продают в Эмиратах металл со скидкой около 1% по отношению к мировым ценам. Это побуждает торговцев выбирать именно российское золото.

«Российское золото после переплавки и переработки может вернуться на рынки США и Европы», — говорит Луис Марешаль, эксперт ОЭСР по добыче золота.

«Если российское золото поступает, перерабатывается и добывается местным банком или трейдером, а затем продаётся на рынке, такой риск существует», — указывает эксперт.

Министерство финансов США не ответило на запросы о комментариях по этому вопросу. В свою очередь, Комитет по торговле золотом в ОАЭ утверждает, что государство действует на основе «чётких и надежных процедур, направленных против незаконных товаров, отмывания денег и организаций, на которые наложены санкции». Крупнейший экспортёр российского золота из ОАЭ, Temis Luxury Middle East, указывает, что он «полностью соблюдает законы и правила» и принимает заказы только от компаний, не затронутых западными санкциями на торговлю золотом из России.