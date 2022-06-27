Bloomberg: «символический» шаг — запрет на импорт золота из России мало что изменит

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16:10 ФСБ и Росфинмониторинг работают над пресечением продаж зарубежных лекарств через врачей Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей.

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