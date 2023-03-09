Обозреватель Hill: если США не разберутся с потолком госдолга, то мировые финансовые рынки ждёт «настоящий ад»

Существует «материальная вероятность» того, что американское правительство может этим летом просрочить выплаты по обслуживанию долгов, поскольку политики в Вашингтоне, опасаясь поднимать потолок госдолга, ставят свои узкие политические интересы выше интересов страны, пишет обозреватель The Hill Десмонд Лахман. По его словам, если это произойдёт, то на американском и на мировых финансовых рынках в целом, скорее всего, начнётся настоящий ад.

По мере того как США приближаются к потолку госдолга, который они должны достичь этим летом, набирает популярность опасная идея, пишет в своей статьей для The Hill старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман.



Конституция США делает дефолт невозможным, отмечает он. Однако эта идея рискует породить у американских политиков самоуспокоенность относительно опасностей для экономики и финансовых рынков, таящихся в грядущем достижении потолка долга.



Четырнадцатая поправка к конституции США недвусмысленно гласит: «правомерность государственного долга Соединённых Штатов, признанного законом, <…> не ставится под сомнение».



По задумке, если потолок госдолга будет превышен, правительство во избежание дефолта будет вынуждено отдать приоритет выплатам по обслуживанию долгов, а не обычным государственным расходам. У властей не будет другого выбора, кроме как сократить прочие расходы, чтобы получить необходимые ресурсы.



С этой идеей всё в порядке, кроме одного, отмечает Лахман. С 1866 года, когда была принята 14-я поправка, американское правительство нарушало свои долговые обязательства не один, не два, а как минимум три раза, подчёркивается в статье.



Самый заметный из этих дефолтов произошёл в 1933 году, когда президент США Франклин Рузвельт отказался от золотого стандарта. Во время Великой депрессии Белый дом, конгресс и Верховный суд согласились списать около 40% частных и государственных долгов США.



Американское правительство сделало это, просто отказавшись обменять обеспеченные золотом облигации на золотые монеты. Вместо этого правительство погасило свои обязательства по этим облигациям обесценившейся валютой.

Более свежий пример отказа властей США от своих долговых обязательств произошёл в августе 1971 года, когда президент Никсон, пытаясь обуздать инфляцию, отказался от привязки доллара к золоту, тем самым выведя Соединённые Штаты из Бреттон-Вудской системы.



Если учесть, что кредитная история США отнюдь не безупречна, то можно простить американских и особенно иностранных инвесторов за то, что они хотя бы немного сомневаются в защите, предоставляемой им конституцией Соединённых Штатов. Это, возможно, объясняет, почему в 2011 году, во время последнего серьёзного кризиса с потолком госдолга, американские и глобальные финансовые рынки рухнули, когда политики США не решались поднять этот потолок.



По мнению автора, существует «материальная вероятность» того, что американское правительство может просрочить выплаты по обслуживанию долга, поскольку политики в Вашингтоне ставят свои узкие политические интересы выше интересов страны.



«Если это произойдёт, то на американском и на мировых финансовых рынках в целом, скорее всего, разразится настоящий ад, который затмит финансовые потрясения 2011 года», — пишет Десмонд Лахман.