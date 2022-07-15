Euractiv: Евросоюз может принять седьмой пакет санкций против России на следующей неделе

Седьмой пакет антироссийских санкций страны Евросоюза могут принять уже на следующей неделе, передаёт EurActiv со ссылкой на европейских дипломатов. Ожидается, что пакет ограничительных мер будет включать в себя запрет на импорт российского золота и закроет лазейки в ранее одобренных санкциях.

Евросоюз может в течение недели представить и утвердить седьмой пакет санкций против России, в рамках которого предполагается запретить импорт российского золота и закрыть существующие лазейки, стало известно EurActiv.

Анонимные европейские дипломаты сообщили изданию, что подготовка очередного пакета состоится в конце этой недели, и, скорее всего, он будет одобрен странами — членами ЕС к середине следующей недели.

Пакет мер будет включать запрет на импорт российского золота, которое представляет собой крупнейший неэнергетический экспорт страны. Однако, по словам экспертов, запрет может быть в значительной степени «символическим», учитывая, что введённые против Москвы меры фактически уже привели к закрытию европейских и американских рынков.

ЕС также расширит список товаров двойного назначения, запрещённых к экспорту в Россию, и включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина. Кроме того, новый пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек в ранее одобренных санкциях, например, предполагается добавить определённые продукты в список запрещённых товаров.

Хотя ожидается, что Венгрия, которая первоначально выступала против принятия шестого пакета санкций, на этот раз не станет блокировать предложение, ряд европейских дипломатов задаются вопросом, как это повлияет на перспективы введения последующих пакетов мер.

Большинство стран Европейского союза утверждают, что санкции работают, но должно пройти время, прежде чем проявится их полное воздействие на российскую экономику. Тем не менее в Венгрии считают, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России и вместо этого добиваться прекращения спецоперации на Украине и начала переговоров.

В июне на саммите НАТО на вопрос о том, что Будапешт думает о дальнейших санкциях, старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил в беседе с EurActiv, что ЕС, возможно, достиг «предела единства» по этому вопросу.

«Мы достигли предела, когда становится совершенно очевидно, что санкции могут нанести больший ущерб европейской экономике, чем российской, и если вы это осознаёте, нам придётся пересмотреть нашу стратегию», — отметил однофамилец венгерского премьера.