Похоже, что на Западе начали понимать, что на горы трупов при экспорте демократии и прав человека в другие страны остальной мир реагирует плохо. Как пишет Junge Welt, высокомерие инициаторов бесчисленных санкций смертоносно бьёт в основном по беднейшим, однако есть надежда, что этому эгоизму скоро придёт конец.

Сегодня даже на Западе поняли, что на горы трупов при экспорте демократии и прав человека в другие страны остальной мир реагирует плохо. Как пишет автор Junge Welt, после панического бегства из Афганистана в 2021 году и краха в Сирии проекта «Большой Ближний Восток», разработанного Кондолизой Райс, военные аппетиты Запада не уменьшились, а сопутствующие меры принуждения, например, в антироссийской кампании, стали рутиной. Сегодня уже никто не считает пакеты санкций, однако они бьют исключительно по беднейшим слоям населения.

Как отмечает автор материала, в докладе мюнхенского Института экономических исследований (IFO) под названием «Экономические санкции ударяют в основном по бедному населению» отмечается, что «чаще всего инициаторами экономических санкций становятся западные демократии, прежде всего Соединённые Штаты и Европейский союз, а объектами санкций — африканские страны». Таким образом Запад сдерживает развитие целого континента, большинство стран которого не участвуют в походе против России.

В Берлине, Париже, Лондоне и Вашингтоне недоумевают по этому поводу, однако африканские страны, похоже, сделали свой выбор. Президент Конго Феликс Чисекеди отправился в Пекин, а в СМИ появилась информация, что «Китай намерен закрепить за собой на договорной основе доступ к полезным ископаемым Демократической республики Конго».

«Буквально напрашивается на санкции. Но в Киншасе и Пекине это никого не беспокоит. Высокомерие инициаторов санкций смертоносно. Но поездка Чисекеди в Пекин даёт надежду на то, что этому эгоизму скоро придёт конец», — заключает автор материала.