CNBC: ЕС планирует пустить на восстановление Украины доходы от замороженных российских активов

Евросоюз близок в выработке детального плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины, сообщает CNBC. На настоящий момент ЕС намерен использовать для этих целей доходы от замороженных активов Центробанка России и частных лиц.

Европейский союз приближается к выработке подробного плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины, сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.



Евросоюз подтвердил, что находящиеся в странах блока активы на сумму более €200 млрд и отдельные активы на сумму €20 млрд принадлежат Центральному банку России и российским частным лицам соответственно. Эти активы были заморожены европейскими властями после ввода российских войск на Украину, чтобы «наказать Кремль», говорится в статье.



«У нас были довольно длительные обсуждения того, как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины, — заявил CNBC Андерс Анлид из Швеции, который возглавляет переговоры между 27 государствами — членами ЕС по этой теме. — И теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре выдвинуть идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих замороженных активов».



Как отмечает издание, этот вопрос сложен с юридической и политической точек зрения.



В настоящее время чиновники сосредоточены на первом шаге — использовании доходов от активов российского Центробанка, поскольку, по их мнению, это будет самый простой способ избежать юридических проблем. При этом неясно, сколько денег это даст Украине и как быстро их получит Киев, подчёркивает CNBC.



Экономисты сходятся во мнении о наличии шансов на то, что ЕС удастся законным путём использовать доходы от активов российского Центрального банка, но есть и более серьёзные опасения относительно того, сколько всё это на самом деле принесёт Украине.



«Это может сработать с юридической точки зрения, хотя в финансовом плане не изменит ситуацию кардинальным образом», — сказал Якоб Кьеркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.



Всемирный банк, Европейская комиссия, ООН и правительство Украины в марте заявили, что общая стоимость восстановления Украины оценивается в $441 млрд.