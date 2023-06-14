CNBC: ЕС планирует пустить на восстановление Украины доходы от замороженных российских активов

02:03
Турецкий производитель мебели Kelebek планирует выходить на российский рынок
Крупный турецкий производитель мебели Kelebek планирует в июле этого года открыть свой первый магазин в России, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговые компании.
01:53
Ветер распространил пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке на 60 км
Ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч на Камчатке и распространил его на 60 км в сторону Тихого океана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
01:41
SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над окрестностями Дамаска
Сирийские средства ПВО отражают атаку в небе над окрестностями Дамаска, сообщает госагентство SANA.
01:30
В Минфине США признали, что санкции мотивировали страны искать альтернативы доллару
Американские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты во взаиморасчётах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
01:15
Рогов: ВСУ снизили наступательную активность в Запорожской области из-за дождей
Украинская армия снизила свою наступательную активность на Запорожском направлении по причине проливных дождей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
01:06
Глава Сбербанка Греф заявил о неизбежности мирового экономического кризиса
Новый мировой экономический кризис неизбежен, так как мировая экономика развивается циклически, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
00:59
Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах Нуньес
Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах бразильянки Аманды Нуньес.
00:51
Романо: поведение Мбаппе вызвало неодобрение у руководства ПСЖ
Поведение нападающего Килиана Мбаппе вызвало неодобрение у руководства «Пари Сен-Жермен».
00:51
Сальдо: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани снизился почти до нулевой отметки
Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области снизился практически до нулевой отметки, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
00:43
ТСН: в Днепропетровской области прозвучали взрывы
Взрывы прозвучали в ночь на среду, 14 июня, в Днепропетровской области Украины, сообщает агентство ТСН.
00:43
Ди Марцио: «Дженоа» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Барриосу
«Дженоа», которая вернулась в элитный дивизион чемпионата Италии, проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу.
00:31
Рогов: ВСУ активизировали радиоэлектронную борьбу в Запорожской области
Украинские военные в Запорожской области активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
00:26
Малком о решении остаться в «Зените»: клуб и президент оказали нам полное доверие
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.
00:22
Греф ожидает роста экономики России в 2023 году на уровне около 2%
По итогам текущего года российская экономика вырастет примерно на 2%, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
00:13
Карпов: «Рубин» может подписать защитника «Спартака» Рыбуса
Казанский «Рубин» близок к договорённости о подписании контракта с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом.
00:13
Politico: главком ВСУ Залужный руководил подготовкой диверсий на «Северных потоках»
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный осуществлял подготовку операции по подрыву «Северных потоков», пишет издание Politico.
00:03
Умер американский писатель Кормак Маккарти
Американский писатель-романист и лауреат Пулицеровской премии Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
23:57
Постпредство: накачка Украины оружием делает возможным преступления, как на Каховской ГЭС
Бесконтрольная накачка Украины западным оружием делает возможным преступления, подобные разрушению дамбы Каховской ГЭС.
23:56
Агент Селюк: не вижу в Личке ничего особенного, но, возможно, он справится в «Динамо»
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может справиться в столичном «Динамо».
23:54
Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях техники
США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи.
23:47
Роналду объяснил значение крика «Siu» во время своего празднования гола
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл значение слова siu, которое он выкрикивает во время своего знаменитого празднования гола.
23:46
Постпредство России: ЕС автоматически приписывает Москве любые преступления Украины
ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.
23:34
Малком: «Барселона» была для меня мостом для перехода в «Зенит»
Нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.
23:31
Власти Украины заявили об угрозе земледелию на 1 млн га из-за ЧП на Каховской ГЭС
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС под угрозой оказались более 1 млн га земель.
23:30
В Харьковской области объявлена воздушная тревога, произошли взрывы
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области.
23:22
Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируют коалицию стран против Зеленского
Бывший советник Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского.
23:18
Дзагоев: Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине»
Российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.
23:15
Посол Догадкин: Россия готова сотрудничать с Катаром в решении мировых проблем
Россия готова сотрудничать с Катаром в решении региональных и международных проблем, заявил посол России в Дохе Дмитрий Догадкин.
23:09
Мантуров: Минпромторг России поддерживает использование маткапитала для покупки автомобиля
Российский Минпромторг поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.
23:01
Fox News: Трампа и его помощника отпустили из суда Майами
Бывший президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута были отпущены из суда Майами без каких-либо условий.
22:59
Шестеро россиян выступят на ЧЕ по фехтованию в Болгарии в нейтральном статусе
Шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию в нейтральном статусе.
22:48
Самарский Минздрав проверит сообщение о смерти отравившейся сидром из-за врачебной ошибки
Министерство здравоохранения Самарской области проверит сообщение о том, что якобы отравившаяся напитком «Мистер Сидр» пациентка скончалась после того, как ей поставили неверный диагноз и назначили неправильное лечение.
22:48
Россиянку Дмитриеву признали лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении
Россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.
22:42
Лукашенко: российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в Белоруссии
Российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.
22:41
Губернатор: Пензенская область отправила 20 тонн гумпомощи в Белгородскую область
Пензенская область отправила в пострадавшую от обстрелов Белгородскую область первую партию с 20 тоннами гуманитарной помощи.
22:30
Штангист Гаджибеков побил рекорд России в рывке и по сумме двоеборья
Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новом Уренгое.
22:29
Рогов: силы ПВО отразили попытку ракетного удара по Пологам в Запорожской области
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области.
22:23
Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент
В конфликте на Украине наступает переломный момент.
22:21
Белый дом: США по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России
Соединённые Штаты по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России.
22:15
Трамп не признал вину по делу о секретных документах
Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами.
22:14
Авербух рассказал о поставленной программе для Ветлугина
Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о программах фигуриста Матвея Ветлугина к новому сезону.
22:10
В Новороссийске 27 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе
В Новороссийске 27 тыс. человек остались без воды из-за повреждения на магистральном водоводе.
22:04
Президент Алжира прибыл с государственным визитом в Москву
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.
22:01
В Пентагоне не уверены в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что не уверена в наличии у ведомства планов заменять ВС Украины каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники американского производства.
21:57
Столтенберг: наступление стало испытанием для ВСУ
Наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО.
21:56
Источник: двое задержанных по делу об избиении баскетболиста Шведа оказались на свободе
Братьев Рамзина и Князя Амираслановых, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, заметили гуляющими по центру столицы.
21:51
Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать «Северные потоки»
Госдеп Соединённых Штатов не комментирует сообщения о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
21:41
Путин: танки Leopard и БМП Bradley, как и предполагалось, прекрасно горят
Немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.
21:41
Главком ВСУ Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях военных
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.
21:41
Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев заявил о готовности подняться в полусредний дивизион и провести поединок против обладателя пояса Леона Эдвардса.