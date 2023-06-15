Focus: не изгой, а ролевая модель — российская экономика оказалась не так уязвима, как полагал Запад

Западные политики излучают уверенность в победе в конфликте на Украине, пишет Focus. Однако Россия «сильна в военном отношении, непримирима с политической точки зрения и не так уязвима экономически, как полагал Запад». Как утверждает издание, после начала конфликта на Украине Россия стала «не изгоем международного сообщества, а новой антизападной ролевой моделью». Список её успехов впечатляет: Россия сохранила денежную стабильность, нашла новых торговых партнёров, а также смогла извлечь выгоду из ухода западных компаний.

Когда речь заходит о конфликте на Украине, западные политики выглядят уверенными в победе. Олаф Шольц, например, назвал санкции в отношении России «высокоэффективными». При этом на деле «крупнейшая сырьевая держава мира» «жива и здорова». «Если бы войны выигрывались словами, страны НАТО уже трижды повергли бы своего противника Владимира Путина на землю», — пишет Focus.

Джо Байден в апреле 2022 года пригрозил «поставить на колени» российскую экономику: «Мы задушим способность России и её экономики развиваться на долгие годы вперёд». Урсула фон дер Ляйен также излучала уверенность в победе: «Мы заставим Кремль заплатить за обострение».

«Однако российский противник силён в военном отношении, непримирим с политической точки зрения и не так уязвим экономически, как полагал Запад», — отмечает издание.

Напротив, «крупнейшая сырьевая держава мира» «быстро развивается». Она потеряла Запад и приобрела множество «других клиентов». Экономический разрыв, о котором американцы сейчас говорят в отношении Китая, в трудную минуту Россия организовала сама для себя.

Ежегодный Петербургский международный экономический форум, который открылся в среду и продлится до субботы, таким образом, станет демонстрацией жизнестойкости России.

«Дедолларизация: будущее денег» — так называется одна из сессий форума. Она привлекла внимание многих государств: они хотят узнать, как сломить господство доллара и как выжить, будучи отрезанными от западной межбанковской системы SWIFT.

Как утверждает издание, после начала конфликта на Украине Россия стала «не изгоем международного сообщества, а новой антизападной ролевой моделью» — и это «самое горькое осознание из всех». Проходя «испытание экономической войной», Россия хочет показать себе и другим, как вырваться из сферы влияния американцев, не разрушив при этом себя.

Список её успехов спустя почти 16 месяцев конфликта на Украине и принятия десяти пакетов санкций ЕС «впечатляет». «На стороне Запада мораль, но не экономические факты», — пишет издание.

Во-первых, российское руководство сохранило денежную стабильность. Московский экономист Эльвира Набиуллина — самый главный «воин Путина в борьбе с обвалом валюты»: всего через несколько дней после начала конфликта глава Центробанка начала адаптировать российскую денежную систему к новой ситуации.

Переводы за границу были ограничены, снятие средств в иностранной валюте запрещено, а валютные поступления подлежали обмену на рубли. «Контроль над рынками капитала под руководством Эльвиры Набиуллиной предотвратил быстрый отток иностранной валюты», — подтверждает Александр Либман, профессор российской и восточноевропейской политики в Свободном университете Берлина. Также было предотвращено сокращение банковских вкладов потребителей, а инфляция в мае 2023 года составила «завидные 2,5 процента».

Курс рубля снова стабилизировался, а валютного кризиса «не произошло», отмечает Либман.

Во-вторых, в качестве торговых партнёров выступили соседи России. Везде, где западные корпорации покинули Россию, компании из других стран выдвинулись вперёд. Правительство активизировало «импортно-экспортный бизнес», снизив ввозные пошлины до нуля.

С тех пор торговля с Турцией, Казахстаном, Арменией, Китаем и Индией процветает. Некоторые страны придерживаются западных санкций, но находят «творческие способы» развития бизнеса, не подпадающие под санкции.

Кроме того, резко выросли доходы от параллельного импорта — Москва отменила запрет на него сразу после начала конфликта. Теперь западные товары пересекают границы без участия оригинальных производителей — например, из Казахстана или Киргизии. А западные производители теперь продают товары именно посредникам, в результате чего цепочка поставок в Россию стала длиннее, но не прервалась.

В-третьих, китайские технологии заменили западные. ЕС запретил продажу в Россию автомобилей класса люкс стоимостью более €50 тыс. Добровольно были отозваны c рынка и более дешёвые западные автомобили. С тех пор популярность китайских марок возросла, особенно на массовом рынке.

Российские потребители могут найти альтернативу без серьёзных потерь в качестве. В результате китайские автомобильные бренды Geely, Great Wall или Changan теперь без особых усилий проникают на территорию Kia, Mazda и Volkswagen.

В-четвёртых, международные резервы России стабильны. Дело не в том, что Россия не чувствует западных санкций. Доходы от нефтегазовой торговли с Западом резко упали. Тем не менее Россия находит платёжеспособных покупателей и в других регионах мира.

В результате, по данным Министерства финансов России, нефтегазовые доходы бюджета в январе — апреле снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ударит по России, но ограниченно. В первую очередь это связано с тем, что Москва может рассчитывать на стабильные золотовалютные резервы.

И наконец, российская экономика выигрывает от ухода западных компаний. Многие компании из Европы и США покинули страну — в основном с серьёзными убытками. Дело в том, что руководство страны вынуждает западные корпорации продавать свои российские дочерние компании с 50-процентной скидкой.

К этому добавляется 10-процентный налог на остаточную стоимость. Кроме того, западным компаниям разрешается продавать свои активы только в том случае, если правительственная комиссия даст добро. В банковской сфере и в энергетическом секторе «последнее слово остаётся за Путиным», — утверждает Focus.