Zeit: торговля между Россией и Китаем достигла пика с начала конфликта на Украине

Торговля между Россией и Китаем достигла самого высокого уровня с начала конфликта на Украине, сообщает Die Zeit. По информации Главного таможенного управления КНР, в мае товарооборот между двумя странами превысил $20,5 млрд. Как отмечает издание, Китай уже сейчас является основным торговым партнёром России.

Торговля между Россией и Китаем достигла самого высокого уровня с начала конфликта на Украине. По информации Главного таможенного управления КНР, в прошлом месяце товарооборот между двумя странами превысил $20,5 млрд. Экспорт из России в Китай составил $11,3 млрд, сообщает Die Zeit.

В мае импорт из Китая в Россию за пять месяцев с января увеличился на 75,6%. В прошлом году, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем достиг $190 млрд, побив исторический рекорд. В этом году страны намерены увеличить объём торговли до $200 млрд. Об этом заявили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в марте.

Из-за санкций, введённых Западом в связи со спецоперацией на Украине, Россия всё чаще ищет сотрудничества с другими странами. Китай уже сейчас является основным торговым партнёром России. В частности, торговля между двумя странами в энергетическом секторе, вероятно, также оказывает благоприятное влияние на российскую экономику: в январе Всемирный банк ожидал сокращения ВВП России на 3,3% в 2023 году, но в апреле снизил свою оценку до 0,2%.

Между тем объём экспорта Китая в годовом исчислении в мае резко снизился. По данным Главного таможенного управления КНР, впервые за три месяца объём китайского экспорта сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём импорта падает второй месяц подряд, на этот раз на 4,5% в годовом исчислении.

В апреле Китай сообщил об удивительно резком подъёме своей экономики. По данным Государственного статистического управления КНР, в первом квартале 2023 года ВВП Китая в годовом исчислении вырос на 4,5%. При этом в последнем квартале 2022 года ВВП увеличился всего на 2,9%. Руководство Китая установило целевой показатель роста ВВП на 2023 год на уровне «около пяти процентов», пишет Die Zeit.