Геополитическая ударная волна, к которой мир не готов — Daily Reckoning о создании БРИКС единой валюты

Специалист по финансам и бывший советник ЦРУ и Пентагона Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning увидел в создании валюты БРИКС «реалистичную попытку» отказа от доллара. При этом Рикардс полагает, что новая валюта позволит не только вытеснить доллар как ведущую платёжную и резервную валюту, но и повлияет на мировую торговлю, прямые иностранные инвестиции и портфели инвесторов.

Примерно через два с половиной месяца, 22 августа, будет объявлено о самом значительном событии в международных финансах с 1971 года, когда страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — примут решение о внедрении общей валюты.

Как пишет специалист по финансам и бывший советник ЦРУ и Пентагона Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning, это событие станет настолько беспрецедентным, что «мир не будет готов к этой геополитической ударной волне» от него.

По мнению Рикардса, введение общей валюты БРИКС может всего за несколько лет ослабить роль доллара США в глобальных платежах и в конечном итоге вытеснить доллар как ведущую платёжную и резервную валюту. Более того, борьба межгосударственного объединения за статус мировой резервной валюты повлияет на мировую торговлю, прямые иностранные инвестиции и портфели инвесторов «драматическим и непредвиденным образом».

Не менее важный вопрос, который будет обсуждаться на саммите, — расширение БРИКС. В настоящее время восемь стран — Алжир, Аргентина, Бахрейн, Египет, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ — официально подали заявки на вступление в организацию, а ещё 17 выразили заинтересованность в присоединении, среди них: Казахстан, Мексика, Турция и Венесуэла.

Если Саудовская Аравия пополнит ряды членов БРИКС, то в организации окажутся сразу два из трёх крупнейших производителей энергии в мире — Эр-Рияд и Москва.

При этом в организацию уже входят четыре из семи крупнейших стран мира, обладающих 30% сухой поверхности Земли и соответствующими природными ресурсами, а также четыре из девяти самых густонаселенных стран планеты с совокупным населением 3,2 млрд человек, то есть 40% населения Земли. Это Россия, Китай, Бразилия и Индия. На страны БРИКС приходится почти 50% мирового производства пшеницы и риса, а также 15% мировых запасов золота. Кроме того, Россия и Китай обладают двумя из трёх крупнейших ядерных арсеналов в мире.

В совокупности ВВП Китая, Индии, Бразилии, России и Саудовской Аравии составляет $29 трлн, или 28%, номинального мирового ВВП. Если для измерения ВВП использовать паритет покупательной способности, то доля БРИКС составит более 54%.

Рикардс полагает, что все эти показатели говорят об одном: «БРИКС не просто очередное многостороннее дискуссионное общество» — это серьёзная и убедительная альтернатива западной гегемонии. Действуя сообщая, страны сделают объединение одним из полюсов нового многополярного, а возможно, даже и биполярного мира. Когда в августе будет объявлено о запуске новой валюты, она попадёт в сложную сеть капитала и коммуникаций, которая значительно повысит её шансы на успех.

Мотивом для создания единой валюты автор статьи называет прежде всего тот факт, что США регулярно используют доллар в качестве оружия, вводя санкции против неугодных стран. Рикардс утверждает, что с 2007 года по 2014 год он неоднократно предупреждал американских чиновников министерства финансов, министерства обороны и разведывательного сообщества, что злоупотребление подобными мерами приведёт к тому, что некоторые страны решат отказаться от доллара, чтобы избежать воздействия санкций.

Он также отмечает, что предупреждал, что это приведёт не только к ослаблению силы санкций и непредвиденным расходам для Вашингтона, но и в конечном итоге к краху доверия к американской валюте, но его предупреждения были проигнорированы.

На протяжении многих лет США использовали санкции против целого ряда стран, в том числе против Ирана. Но антироссийские ограничительные меры стали «беспрецедентными». Это заставило множество стран прийти к выводу, что они могут стать следующими, если пойдут наперекор США. И этот страх значительно ускорил стремление полностью отказаться от долларовой системы.

БРИКС+ Рикардс считает «реалистичной попыткой» отказа от использования доллара, который может произойти даже раньше, чем полагают аналитики, и даже раньше, чем полагал сам автор статьи. Дело в том, что далеко не впервые страны задумались об уходе от доллара как средства обмена в международной торговле товарами и услугами. Но сегодня разница состоит в том, что эта идея прошла путь от дискуссионного вопроса до надвигающейся реальности за очень короткий период времени.