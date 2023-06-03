FAZ: западные страны не могут рассчитывать на то, что Индия всегда будет на их стороне

Геополитическое значение Индии увеличивается на фоне быстрого экономического роста страны. В то время как западные державы видят в Индии важный противовес Китаю и пытаются включить её в западные структуры безопасности, например, QUAD, индийский премьер продолжает «крепко держаться за Москву» и рассматривает своё государство в качестве представителя глобального Юга, отстаивая равноправный многополярный миропорядок, пишет Frankfurter Allgemeine.

Индия проводит масштабную и дорогостоящую реконструкцию правительственного квартала Нью-Дели. Частью этих работ стало открытие в начале недели нового здания парламента Индии. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, «новый дом для индийской демократии» не просто замещает старое обветшавшее сооружение из колониальных времён, но и, по задумке правительства Нарендры Моди, должно служить целям «продолжающейся эмансипации» и «прощанию с колониальным способом мышления».

Убедительной идеологическую программу Моди делают прежде всего успехи Индии в экономике. Индийская экономика растёт быстрее, чем большинство других стран, констатирует Frankfurter Allgemeine. В прошедшем 2022 году государство обогнало свою бывшую метрополию Великобританию и стало пятой по величине экономикой мира. Как пишет немецкое издание, всё чаще «международные концерны рассматривают субконтинент в качестве производственной площадки», а «индийские Start-Up составляют конкуренцию Кремниевой долине».

Вместе с экономикой меняется и геополитическое значение Индии. Страна постепенно отказывается от внеблоковой политики и всё активней участвует в региональных и международных объединениях. Индийский премьер-министр — желанный гость на западных площадках и в западных союзах, так как «Запад видит в Индии противовес Китаю», — сообщает Frankfurter Allgemeine. В частности, в июне Нарендру Моди ждут в Белом доме, где, по информации издания, должны быть подписаны важные соглашения по вооружениям и безопасности.

В качестве основы для индийско-западного сотрудничества Frankfurter Allgemeine видит разделяемые обеими сторонами «недоверие к Китаю» и общую приверженность к демократической политической системе. Важнейшим объединением, отображающим геополитическое значение Индии для Запада, немецкое издание считает Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD), объединяющий Индию, Австралию, Японию и США и преследующий цель сохранения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Однако, как отмечает Frankfurter Allgemeine, «западные страны не могут рассчитывать на то, что Индия всегда будет на их стороне». Нью-Дели проводит собственный курс и остаётся нейтральной в российско-украинском конфликте, а на саммите G20 демонстрирует себя в качестве «ведущей силы глобального Юга».



«Правительство в Нью-Дели крепко держится за своего традиционного союзника и поставщика вооружений — Москву. Начиная с украинского конфликта Индия импортирует больше российской нефти, чем когда-либо. В ООН Индия воздерживается от совместного голосования вместе с критически настроенным к России большинством», — пишет немецкая Frankfurter Allgemeine.

Немецкое издание отмечает, что Индии, по-видимому, «идеальным кажется многополярный мир, в котором наряду с США, Китаем и Россией страны Европы и глобального Юга на равных представляют свои интересы». Индия видит себя «в одной лодке» с постколониальными Бразилией и ЮАР из-за «антизападного настроя и недоверия к попыткам вмешательства». К таким попыткам вмешательства во внутренние дела Индии часто относят и обвинения некоторых западных критиков в том, что при премьерстве Моди наблюдаются «тенденции к ослаблению демократии».

В следующем году Моди предстоят выборы, которые он рассчитывает выиграть. Большинство индийцев рассматривают его как политика, способного вернуть стране внутреннее и внешнее величие, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, это требует от Индии сложных решений: премьеру предстоит совместить «стратегическую автономию Индии» и потребность в «кооперации ради безопасности». Особенно сложным этот процесс делает тот факт, что «новыми партнёрами являются старые колониальные страны», — констатирует издание.