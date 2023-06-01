Прямой вызов США — Independent о значении встречи министров иностранных дел БРИКС в Южной Африке

Министры иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретятся в Кейптауне для обсуждения вопросов расширения БРИКС и создания общей валюты, пишет The Independent. На этом фоне в центре внимания оказались отношения Москвы с Преторией и возможный визит президента России Владимира Путина в ЮАР на саммит лидеров БРИКС.

В четверг в Кейптауне пройдёт встреча министров иностранных дел стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, — предваряющая саммит лидеров этих стран, который запланирован на август в Южной Африке. Участие в саммите может принять президент России Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Как отмечает The Independent, власти Южной Африки дают понять, что не намерены арестовывать Путина, если российский лидер решит приехать на саммит в Йоханнесбург, несмотря на то, что обязаны это сделать, так как ЮАР подписала Римский статут МУС.

Во вторник в министерстве иностранных дел страны сообщили, что всем участникам саммитов БРИКС будет предоставлен стандартный дипломатический иммунитет. Позже представитель ведомства Клейсон Моньела добавил, что иммунитеты «не отменяют ни одного ордера, который мог быть выдан каким-либо международным трибуналом против любого участника конференции».

Это означает, что ордер МУС на арест всё равно будет действовать, если Путин посетит страну в августе, хотя очень маловероятно, что Южная Африка его арестует. В Кремле пока не сообщают, примет ли президент участие в саммите БРИКС. Как отмечает издание, любая поездка Путина, который не посещал ни одну страну, входящую в договор о международном суде, с тех пор как в марте был выдан ордер, привлечёт к себе большое внимание.

В центре внимания окажутся и отношения Претории с Москвой. The Independent полагает, что на Западе обеспокоены тем, что самая развитая экономика Африки в период обострения глобальной напряжённости идёт на союз с Россией и тянет за собой другие развивающиеся страны.

По словам аналитиков, даже если Путин не приедет на саммит в августе, встреча может стать одной из самых важных за историю блока. Ожидается, что в ходе переговоров будет достигнут прогресс по двум важнейшим вопросам: расширение БРИКС за счёт новых членов, таких как Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ, и создание собственной валюты блока.

Доцент Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге Уильям Гумеде полагает, что эти шаги в группе, в которую входят Россия и Китай, в США могут рассматриваться как «прямой экономический вызов». «БРИКС может выглядеть совсем по-другому... и это изменит динамику мировой власти», — считает Гумеде.

В апреле официальные лица стран БРИКС заявили, что по меньшей мере 19 государств, включая крупнейших производителей нефти — Саудовскую Аравию, Иран и Объединённые Арабские Эмираты, — подали заявки на вступление в организацию. А министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор подтвердила, что на встрече будут обсуждаться этот вопрос и вопрос создания валюты БРИКС. Обсуждение этих вопросов начнётся уже на саммите министров иностранных дел, куда прибудет в том числе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По мнению Гумеде, хотя введение общей валюты в странах с совершенно разными экономическими системами сопряжено с определёнными сложностями, это может стать важным «политическим заявлением» и попыткой начать процесс отказа от доллара в некоторых странах мира.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети дал понять, что Вашингтон наблюдает за происходящим, а также выразил озабоченность по поводу представления некоторых стран блока саммитов БРИКС как «противовеса» G7.

«Конечно, Южная Африка вольна выбирать себе дипломатических и экономических партнёров по своему усмотрению, так же как и Соединённые Штаты Америки. Это не вопрос запугивания, как я часто слышу в этом контексте. Это не вопрос угроз. Именно так строятся любые отношения», — приводит The Independent слова Бригети.