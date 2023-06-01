PD: Китай приветствует присоединение новых партнёров-единомышленников к семье БРИКС

Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует присоединение новых партнёров-единомышленников. Как передаёт People's Daily, официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что БРИКС стал позитивной, стабильной и конструктивной силой в международных делах.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду заявила, что Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует присоединение новых партнёров-единомышленников к большой семье БРИКС. Как пишет People's Daily, она сделала это заявление на ежедневном брифинге для журналистов, когда её попросили прокомментировать недавние сообщения о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании его страны стать частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок.

Являясь важной платформой для сотрудничества между государствами с формирующимся рынком, а также развивающимися странами, БРИКС стремится отстаивать мультилатерализм, активно продвигать реформирование системы глобального управления и расширять представительство и право голоса вышеуказанных стран, подчеркнула официальный представитель.

«БРИКС стал позитивной, стабильной и конструктивной силой в международных делах», — отметила она.

Мао Нин констатировала, что Китай неизменно придерживается позиции, что БРИКС — это открытый и инклюзивный механизм, и поддерживает процесс его расширения. Всё больше стран подают заявки на вступление в БРИКС и надеются присоединиться к сотрудничеству в рамках объединения, указала она.

«Мы приветствуем присоединение новых партнеров-единомышленников к большой семье БРИКС», — резюмировала Мао Нин.